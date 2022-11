Baby’O está de regreso: el centro nocturno más emblemático de Acapulco reabrió tras incendio

(Foto: Instagram/babyoacapulco)

Luego de tres años, la noche de este jueves reabrió sus puertas uno de los centros nocturnos más emblemáticos del Puerto de Acapulco, en Guerrero: el Baby’O.

Sin embargo, será hasta el fin de semana cuando podrán ingresar turistas y acapulqueños, pues el evento de este 17 de noviembre es exclusivo para autoridades y socios. Cabe mencionar que una de las invitadas especiales es la actriz y conductora Galilea Montijo.

Así lo anunció el Fideicomiso para la Promoción Turística de Acapulco en sus redes sociales: “Gran reapertura de la discoteca Baby´O Acapulco este fin de semana, no te quedes fuera y disfruta del #PuenteEnAcapulco”.

Incluso, el lugar luce una fachada recién pintada, así como un mobiliario, instalaciones hidráulicas, equipo de sonido y luces nuevas.

El regreso ha sido bien visto por los empresarios del destino playero, pues consideran que ayudará a atraer más visitantes durante el puente largo por la conmemoración del Día de la Revolución.

Por su parte, la discoteca publicó en su cuenta de Instagram y TikTok un video promocional en el que se ven personalidades recordando las noches de fiesta que vivieron en el Baby´O. Entre ellos están la actriz Verónica Castro, el actor Roberto Palazuelos, el ex futbolista Jorge Campos y el empresario Carlos Slim Domit.

“¡Ya urgía! ¡Felicidades! Se les extrañó”, “Mi antro favorito y mira que he ido a muchos alrededor del mundo”, “Regresa el secreto mejor guardado de Acapulco”, “No eres mexicano si no has ido al Baby’o”, se lee entre los comentarios.

El incendio

(Foto: Instagram/babyoacapulco)

La noche del 29 de septiembre del 2021, tres hombres irrumpieron en la discoteca Baby’O, echaron combustible en el piso, después le prendieron lumbre y huyeron. La escena fue captada por una de las cámaras del establecimiento, lo que confirmó que el incendio fue provocado.

En las primeras horas, los Bomberos de Acapulco dictaminaron que el incendio se había provocado por un corto circuito, sin embargo, los socios de la discoteca afirmaron que había sido provocado.

Los socios también informaron que la discoteca había estado cerrada desde hace un año y medio debido a la pandemia provocada por la pandemia de Covid-19 y que nunca habían recibido amenazas ni extorsionados.

(Gráfico: Infobae México)

Tras estas declaraciones, surgió la versión de los fines políticos del ataque: un mensaje a la nueva alcaldesa, la morenista Abelina López Rodríguez por la hora y el día en que ocurrió, es decir en la víspera de su toma de protesta.

Esa vez, López Rodríguez afirmó que el incendio en la discoteca fue un “hecho aislado”.

“No creo que sea un hecho de terrorismo, ni mucho menos un tema de porque ya llegó la próxima administración. Yo no tengo relación con delincuentes, mi vida ha sido limpia”, aseguró.

Luismi y otros famosos

El Baby’O fue inaugurado en 1976 en Acapulco por Rafael Villafañe y Eduardo Césarman y se convirtió uno de los lugares favoritos de ricos y famosos que visitaban el puerto de Acapulco, entre ellos Luis Miguel (Luismi).

Además de ‘Luismi’, también Julio Iglesias, Manuel Mijares, Christian Castro, Mauricio Garcés y Arturo Elías Ayub llegaron a visitar el Baby’O. Además de ellos, alguna vez también se hicieron presentes Michael Jackson, Pierce Brosnan, Rod Stewart, Brooke Shields, Elizabeth Taylor, Geena David, Sylvester Stallone, Bono y Estefanía de Mónaco.





