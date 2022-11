El mensaje de Thalía a Shakira que terminó con rumores de que la describió como “patética y dramática” (Fotos: Instagram/@shakira/@thalia/@tommymottola)

Aunque en la cultura pop, en especial la enfocada a las grandes divas, las rivalidades forman parte de la esencia que históricamente han dado momentos muy controversiales, en los últimos años eso ha tratado de ser cambiado por ellas mismas, demostrando que la unión femenina es mucho mejor que una pelea.

Eso ha ocurrido desde los primeros años de la década de los años 2000 entre Thalía y Shakira, pues a pesar de que ellas en más de una ocasión ha negado “llevarse mal”, un reciente video viral ha trascendido a gran escala que el equipo legal de la mexicana tuvo que intervenir e incluso ella tuvo que escribirle a la colombiana por WhatsApp.

En un video viralizado en TikTok, que fue retomado por el diario Clarín, se aseguró que la también actriz había calificado de muy mala forma la nueva canción Monotonía, que aparentemente está dedicada a su ex pareja y padre de sus hijos Gerard Piqué, así como incluso a su persona y lo que debería hacer después de la mediática separación con el futbolista.

“La canción me parece patética y Shakira una mujer dramática. Pienso que si ese hombre la dejó fue porque ya no la quiere. Ella debería considerarse y no tratar de dar lástima con ese tipo de canciones dedicadas a un hombre que ya no la quiere”, según dijo la esposa de Tommy Mottola.

¿Qué dijo el equipo legal de Thalía ante los supuestos ataques a Shakira?

La mexicana es una de las más vendidas en la industria de la música pop en español Foto: Getty Images

De manera casi inmediata, debido a lo trascendental que fueron las supuestas palabras y el hecho de que ambas son consideradas como unas de las máximas exponentes del pop en español, sus representantes emitieron un comunicado desmintiendo todo.

“Acoustyle Communications, agencia de relaciones públicas, quiere mediante este comunicado desmentir formalmente información de ciertos medios de comunicación a nivel internacional, debido a que está replicando sobre la base de unas supuestas declaraciones hechas por nuestra clienta, la Sra. Thalía Sodi, en referencia a la cantante colombiana Shakira en un apoyo de transmisión en vivo”, iniciaron.

Ante la versión de que las palabras de la protagonista de María, la del barrio fue por internet, agregaron: “Confirmamos que nuestro cliente no ha transmitido en vivo por la plataforma desde el 22 de febrero y mucho menos ha dado declaraciones de connotación negativa a la intérprete colombiana, con quien mantiene una amistad desde hace años”.

Por último condenaron el diario que inició con la noticia, así como a cada uno que replicó dicha información a pesar de haber sido manejada como un rumor, pues ni con el escrito las cosas seguían favoreciendo a la mexicana.

(Foto: Twitter/@ShakiraRock3)

“Thalía siempre se ha caracterizado por ser una persona con mucha luz positiva. Estas declaraciones no concuerdan con su forma de ser. Esta desinformación proviene de un canal de YouTube que utilizó este medio para difundir un rumor totalmente falso y sin fundamento alguno, del que lamentablemente algunos medios han hecho eco. Esperamos que todos ustedes quieran repetir esta información, para rectificarla”, finalizaron.

La conversación de Thalía y Shakira en WhatsApp que terminó con los rumores

Como parte de los eventos previos a los Latin Grammy 2022, donde Thalía formará parte como invitada musical y presentadora, los medios no dudaron en hacer que ella de “viva voz” hablara sobre todo, sorprendiendo a los asistentes, pues reveló todo lo que se escribieron por dicha red social.

“Jamás usaré una palabra así para una amiga que amo tanto como a ella”, dijo. “Shak y yo tenemos una relación de amistad de años. Es parte de nuestra familia”, externó. Pero para no dejar nada a la imaginación, compartió lo que le escribió: “Shak, qué onda, están diciendo esto”.

Las cantantes según son amigas desde hace más de dos décadas (Foto: Instagram @thalia//@shakira)

Demostrando que son amigas y “familia”, Shakira le habría contestado: “Baby, yo sé quién eres, ni te preocupes, olvídate. Cuando estás bien entre amigas, lo que inventen, lo que digan, no es tuyo ni te pertenece. Yo vivo y creo definitivamente en el poder de Dios”, resaltó.

