Crece alerta en Durango por meningitis aséptica: ya hay seis muertos y 10 hospitalizados

La Secretaría de Salud del estado de Durango informó que hasta este 14 de noviembre se han registrado 49 casos y seis fallecimientos por meningitis aséptica.

De acuerdo al último reporte, del total de casos, 47 son mujeres a quienes les fueron practicados procedimientos quirúrgicos obstétricos y dos son varones con antecedentes de cirugía: “todos los casos en protocolo tienen como antecedente haber recibido bloqueo neuroaxial”, explicaron.

Además, actualmente se encuentran 10 pacientes en terapia intensiva: siete de ellos son atendidos en el Hospital General 450 de la secretaría de salud estatal y tres en el Hospital General de Zona No. 1 del IMSS, “con pronóstico reservado”. Pero se prevé que durante las próximas horas ingresen diez más

Sin embargo, el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) recibió 200 muestras más de líquido cefalorraquídeo y cepas aisladas de pacientes con resultados preliminares de afecciones cutáneas, a quienes les fueron suministrados medicamentos antifúngicos; es decir, contra hongos.

Al respecto, la Dra. Irasema Kondo Padilla, titular de la dependencia, explicó que se enfrentan a algo desconocido, tal como sucedió con el Covid-19, pues no hay nada documentado, por lo que actualmente el tema ha sido planteado a todas las instancias correspondientes no solo de nivel local y nacional, sino incluso internacional, pues no existe literatura al respecto.

Hasta el momento los hallazgos que se han realizado advierten de la presencia de un hongo alojado en el organismo de las pacientes que fueron analizadas, y pese a que la meningitis aséptica se caracteriza por ser una inflamación de los tejidos que cubren el cerebro y la médula espinal, esta no es contraída por procesos infecciosos, sino que está relacionada con fármacos.

“Lo que se tiene documentado es que es una infección muy agresiva en el sistema nervioso central, no responde fácilmente al tratamiento, pero se está haciendo todo lo posible para sacarlas adelante”

Cabe mencionar que el pasado 10 de noviembre la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) solicitó a los 32 estados la venta de cuatro lotes del medicamento bupivacaina: BM22M142, B22E872, B22A263 y B20J500, debido a que estarían contaminados con el hongo. Aunque también se investiga en jeringas, agujas y otras posibles fuentes de contaminación.

Ante este panorama, informó que se abrieron 65 camas en el Hospital 450 en la capital de Durango para atender a las pacientes que contrajeron meningitis aséptica en hospitales particulares; es decir, se amplió un 50 por ciento la capacidad de atención, además se contrataron a las enfermeras necesarias.

Asimismo, se han incautado medicamentos sospechosos, incluso en hospitales donde no se han registrado casos

“Hasta que termine la investigación, se les dirá si los medicamentos son seguros o no”, expresó.

Síntomas comunes en niños y adultos:

- Fiebre

- Dolor de cabeza

- Rigidez de cuello

- Mayor sensibilidad de los ojos a la luz

- Somnolencia o dificultad para despertarse

- Náuseas

- Irritabilidad

- Vómitos

- Falta de apetito

- Letargo (falta de energía)

De acuerdo con la Oficina de Salud Pública del estado de Luisiana en Estados Unidos, raramente la meningitis aséptica llega a ser fatal en personas con sistemas inmunes sanos. De acuerdo con su explicación, los síntomas desaparecen entre siete y diez días por lo que las personas pueden recuperarse completamente.





