Así fue como Peña Nieto anunció que México sería sede del Mundial 2026: este fue el acuerdo de su gobierno con la FIFA

Enrique Peña Nieto anunció que México sería sede del Mundial 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

México está a pocos días de convertirse oficialmente en el primer país que por tercera ocasión será sede de la Copa Mundial de la FIFA y aunque el gobierno de Claudia Sheinbaum será el que reciba a millones de aficionados de futbol, fue el expresidente Enrique Peña Nieto fue quien encabezó el proceso para que el país fuera seleccionado como anfitrión junto con Estados Unidos y Canadá.

A cinco días de que inicie la Copa Mundial 2026, tanto el gobierno federal como el de los estados en los que se realizarán los partidos: Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León, trabajan día y noche para concluir a tiempo las obras de infraestructura, que van desde renovar pasos peatonales, sitios turísticos y los aeropuertos internacionales, hasta planear los operativos de seguridad y movilidad.

PUBLICIDAD

Sin embargo, la noticia de que el país sería sede ocurrió hace exactamente ocho años, cuando el expresidente Peña Nieto anunció a las 07:09 horas del 13 de junio del 2018 que México, Estados Unidos y Canadá fueron seleccionados por la FIFA para ser anfitriones de la Copa Mundial en 2026.

El exmandatario priista realizó el anuncio a través de un video publicado en su cuenta de X, en ese entonces Twitter, en el que calificó el hecho como “una mágnifica noticia” y felicitó a la Federación Mexicana de Fútbol.

PUBLICIDAD

En el mismo mensaje, Peña Nieto dijo sentirse contento por lo que esto significa para la afición mexicana y destacó que esta sería la tercera ocasión en que el país organzaría dicho evento por que consideró la decisión de la FIFA como un reconocimiento y un voto de confianza al país.

Peña Nieto anunció a través de X que México fue seleccionado como sede del Mundial 2026. | X- Enrique Peña Nieto

“Esta mañana recibimos la magnífica noticia de que México, junto con Canadá y Estados Unidos, será sede de la Copa Mundial de Fútbol en 2026. Felicito a la Federación Mexicana de Fútbol por este logro y sobre todo, me da gusto por la gran afición mexicana.

PUBLICIDAD

“Luego de los exitosos campeonatos de fútbol realizados en 1970 y 1986, México hará historia al convertirse en el primer país en organizar tres Copas del Mundo. La decisión de la FIFA es un reconocimiento a los tres países y, por supuesto, un voto de confianza a la capacidad de organización, a la calidad de la infraestructura y a los servicios que México ofrece”, dijo.

El expresidente afirmó que “México es un gran anfitrión” y un país con “magníficas playas, pueblos mágicos y extraordinarios sitios arqueológicos”.

No obstante, destacó que “sobre todo”, los mexicanos son “gente hospitalaria y cálida, que disfruta de compartir sus tradiciones, su gastronomía y su amor por la vida”.

PUBLICIDAD

Mencionó que desde ese entonces, el país ya era sede “de grandes eventos deportivos de clase mundial”, como el Gran Premio de México de la Fórmula 1, el torneo de golf de la PGA y el Abierto Mexicano de Tenis.

“No solo nuestra gente y nuestras familias, no solo nuestras empresas y nuestros comerciantes, también el fútbol sabe que Canadá, Estados Unidos y México estamos profundamente unidos. Felicidades por ser anfitriones juntos de la Copa del Mundo 2026. Muchas gracias”, concluyó en su mensaje.

PUBLICIDAD

Peña Nieto anunció a través de Twitter que México fue seleccionado como sede del Mundial 2026.

¿Cómo fue el proceso para que México fuera sede del Mundial 2026?

El 16 de febrero de 2018, el entonces secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, entregó al Comité Organizador un documento que contenía una serie de garantías para respaldar la candidatura de México como sede del Mundial de 2026, en conjunto con Estados Unidos y Canadá.

“Hoy es día propicio para hacer un importante anuncio, la entrega oficial de las garantías que ustedes pudieron observar escrito en esas carpetas por parte del gobierno mexicano para respaldar la candidatura de la Federación Mexicana de Fútbol, junto a las federaciones de los Estados Unidos y Canadá, para ser sede de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026.

PUBLICIDAD

“Desde el gobierno de la República celebramos y apoyamos esta iniciativa, el fútbol es factor de encuentro y unión, máxime cuando se trata del torneo más importante a nivel internacional, como es el mundial”, dijo el funcionario federal.

En la entrega de las garantías, Navarrete Prida aseguró que el gobierno de México haría “todo lo necesario para que se quiten los trámites burocráticos en el marco de la ley, para el tema de las visas, para el tema de las visas de trabajo, para el tema de la facilitación de las entradas a todos los deportistas, jugadores, grupos técnicos y equipos de apoyo”.

PUBLICIDAD

“Lo hacemos con convicción, lo hacemos porque nuestro país se abre y se abre con seguridad y con apoyo para las mejores causas. Tenemos la certidumbre de que estamos en México preparados para lograrlo.”, aseveró.

El documento fue aprobado por el gobierno de México en enero de ese año y en él, según el medio ESPN, el gobierno de Peña Nieto aceptó sin objeción las condiciones de la FIFA para ser sede, a seis meses de la elección presidencial que ganó Andrés Manuel López Obrador, quien en ese momento representaba a la oposición.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el mismo medio, México fue el único de los tres países de la candidatura conjunta de Concacaf que entregó en tiempo y forma los compromisos gubernamentales exigidos por la FIFA para organizar el primer Mundial con 48 selecciones.

Además, el Gobierno de México asumió por escrito que ningún cambio de administración alteraría lo pactado: “México garantiza que las disposiciones contenidas en esta Garantía Gubernamental son legalmente vinculantes… independientemente de cualquier cambio de Gobierno… o cualquier cambio en leyes y reglamentos”.

El documento también incorporó una exigencia de la FIFA: que, si se requieren ajustes a leyes o reglamentos para facilitar la aplicación de las garantías, se impulsarían en el Congreso antes del 31 de mayo de 2021.

En el Informe de Evaluación de la FIFA, la candidatura de Norteamérica vence a Marruecos 10 a 1, aunque el rubro jurídico de “apoyo gubernamental” aparece como el único donde Marruecos supera a la oferta conjunta.

El informe sostiene que las garantías de México cumplen íntegramente; las de Canadá, parcialmente; y las de Estados Unidos no cumplen, de acuerdo con ESPN.

¿Cómo se preparó México para el Mundial 2026?

México se alista para el Mundial 2026 con una serie de proyectos de infraestructura en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, las tres sedes mexicanas para el torneo.

El Estadio Azteca, rebautizado como “Estadio Ciudad de México” por reglas de FIFA, vivió una remodelación histórica: nueva cancha híbrida, vestidores subterráneos, áreas de hospitalidad, pantallas gigantes, red WiFi gratuita y modernización de zonas de prensa.

BBVA en Monterrey y Akron en Guadalajara hicieron mejoras menores en sus canchas, drenaje, iluminación, zonas de prensa y hospitalidad para cumplir con los estándares de FIFA.

Además de los estadios, el país invirtió en infraestructura urbana clave. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México recibió 8 mil 500 millones de pesos para renovar salas, drenaje, ventilación, zonas de espera y procesos migratorios. El Metro de Monterrey concentra esfuerzos en las nuevas Líneas 4 y 6, alcanzando 83% de avance en mayo de 2026.

En la capital, la construcción de la Calzada Flotante, un corredor peatonal iluminado sobre Avenida Tlalpan, busca facilitar el tránsito de turistas, aunque no tiene fecha de conclusión.

El gobierno federal destinó mil 500 millones de pesos en obras de movilidad y transporte en las tres sedes.

A menos de un mes del inicio del Mundial, algunas estaciones del Metro de la CDMX continúan cerradas y las calles presentan caos vial debido a retrasos e incertidumbre.

Las obras han generado debate público y malestar vecinal, sobre todo por la falta de información clara sobre inversiones y fechas de entrega.