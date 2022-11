No salió de México: desde la CDMX Lorenzo Córdova celebró la marcha en defensa del INE

Lorenzo Córdova agradeció a los miles de manifestantes que acudieron a la marcha del domingo (Foto: EFE / Sáshenka Gutiérrez)

Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, publicó un video en el que manifestó su agradecimiento a las y los miles de ciudadanos que hicieron acto de presencia en 50 ciudades de México para defender a este organismo de una probable reforma que surja en las próximas semanas en el Congreso de la Unión y que pueda poner en riesgo sus atributos.

A través de redes sociales publicó el material audiovisual en el que destacó que sigue en México y no en el extranjero, tal cual como había anunciado cierta facción de los promotores del gobierno de la llamada Cuarta Transformación (4T) ya que se planteó un posible viaje a Europa como parte de la agenda de trabajo de Córdova Vianello.

“Saludo desde la Ciudad de México y no, como afirman los detractores de la democracia, desde otro país”, dijo después de sostener dos periódicos de circulación nacional que fueron publicados este domingo 13 de noviembre.

¡Gracias a todas y todos quienes desde todas las trincheras ciudadanas defienden a nuestra democracia y a nuestro sistema electoral! pic.twitter.com/ANBZc88dgv — Lorenzo Córdova V. (@lorenzocordovav) November 13, 2022

Al respecto, destacó que las y los consejeros electorales se mostraron en favor de la marcha y, desde la Ciudad de México, decidieron darle seguimiento a las múltiples manifestaciones pacíficas que se hicieron presentes en todas las entidades de México. En ese sentido, agregó que fueron cientos de miles de mexicanas y mexicanos quienes salieron en defensa del INE.

“Cientos de miles de personas se pronunciaron en defensa de nuestra democracia y de nuestro sistema electoral frente a los riesgos de regresión antidemocrática que se vive en el país”

Junto con su discurso en favor de la ciudadanía que tomó las calles para manifestarse en favor del INE, destacó la participación de José Woldenberg, primer consejero del Instituto Federal Electoral (IFE), ahora INE, quien fue el único orador de la manifestación y condenó el entorno hostil contra el órgano a cargo de Lorenzo Córdova.

¡Gracias a la ciudadanía por cuidar SU democracia! Conseguirla fue una obra de todas y todos, defenderla también. Y gracias también a Pacasso @DrNetas por esta joya: pic.twitter.com/ccgTgd3M7l — Lorenzo Córdova V. (@lorenzocordovav) November 13, 2022

En ese sentido, Woldenberg Karakowsky señaló que dicho entorno es propiciado por la administración federal de López Obrador y destacó el valor de la democracia en una república como la que se vive actualmente.

“Estamos aquí reunidos con un solo objetivo claro y trascendente: defender el sistema electoral que varias generaciones de mexicanos construyeron, que ha permitido la convivencia y competencia de la pluralidad y la estabilidad política y la trasmisión pacífica de los poderes públicos”, dijo José Woldenberg desde el Monumento a la Revolución, lugar donde culminó la marcha en defensa del INE.

Finalmente, el consejero presidente del Instituto agradeció a quienes acudieron a la plaza pública para manifestar su desacuerdo con el rumbo de la política pública en materia electoral: “en el INE vemos con entusiasmo y satisfacción que la ciudadanía valore y defienda esa democracia que, con tanto sacrificio, fue construída de manera gradual y colectiva”.

Desde el Centro de Monitoreo dimos seguimiento a la movilización de hoy contra la reforma electoral. Asistieron entre 10 mil y 12 mil personas. Se reporta saldo blanco. pic.twitter.com/r0ztUA76Fe — Martí Batres (@martibatres) November 13, 2022

De manera institucional, el organismo descentralizado también emitió un comunicado en el que agradeció la presencia multitudinaria de la ciudadanía en México y algunos puntos en el extranjero.

“El Instituto Nacional Electoral (INE) reconoce y agradece los múltiples pronunciamientos en defensa del sistema electoral con el que contamos las y los mexicanos y que ha costado generaciones enteras construir”

En cuanto a la cantidad de mexicanos a la que se refiere el INE, no se tiene un registro creíble de cuantas personas acudieron a las manifestaciones, esto porque los promotores de la 4T y que están en funciones dieron una cifra que dista mucho de los que promovieron la marcha. Por ejemplo, el secretario de Gobierno de la CDMX aseguró que la manifestación en la capital —la más nutrida del país— fue de entre 10 mil y 12 mil personas, mientras que Kenia López Rabadán señaló que fueron más de 700 mil. No obstante, diversas imágenes muestran que fueron decenas de miles quienes estuvieron en la alcaldía Cuauhtémoc, pero no hay un dato exacto.

