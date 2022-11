“Demagogia, mentiras y manipulación”: así calificó Ignacio Mier el discurso de José Woldenberg

Ignacio Mier arremetió en contra del primer presidente del entonces Instituto Federal Electoral (IFE), José Woldenberg (Fotos: Cuartoscuro)

El coordinador de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, arremetió en contra del primer presidente del entonces Instituto Federal Electoral (IFE), José Woldenberg, tras el discurso que dio durante el mitin a favor del ahora INE.

El pasado domingo 13 de noviembre, a través de su cuenta oficial de Twitter, el líder de la bancada morenista calificó el discurso de Woldenberg como una pieza de “demagogia, mentiras y manipulación”, pues aseguró, sus palabras “distorsionan la realidad” del país.

En el mensaje, Mier Velazco ironizó que son más los años de cárcel que se le tiene que dar al primer presidente del IFE junto a Vicente Fox e integrantes de los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Revolucionario Institucional (PRI), que los asistentes a la manifestación.

El discurso de Woldenberg fue una pieza de demagogia, mentiras y manipulación, o simplemente una brutal distorsión de la realidad, producto de un narcisismo supino. En todo caso, eran más años de cárcel juntos Fox, PRIANRD y compañía, que los asistentes a la escenificación. pic.twitter.com/iMlfmYKs2z — Ignacio Mier Velazco (@NachoMierV) November 13, 2022

“El discurso de Woldenberg fue una pieza de demagogia, mentiras y manipulación, o simplemente una brutal distorsión de la realidad, producto de un narcisismo supino. En todo caso, eran más años de cárcel juntos Fox, PRIANRD y compañía, que los asistentes a la escenificación”

Ante su publicación, las reacciones de los internautas no se hicieron esperar, pues varios usuarios se lanzaron en contra del diputado morenista por defender la reforma electoral de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“Sr. diputado, cuando una persona tiene conocimiento de hechos que la ley señala como delito, es obligación denunciarlo a las autoridades, ¿cuándo veremos su denuncia?”, “Negar que existe un gran porcentaje de mexicanos que está en contra de su reforma no los va a llevar a nada bueno. Mejor reconocer que hay descontento y preocupación por esa propuesta de reforma. No es el momento y la propuesta es muy mala” y “Demagogia mentiras y manipulación se ven todos los días de 7 a 9 , chéquelo y no de pena”, fueron algunos de los comentarios.

¿Qué dijo José Woldenberg al finalizar la marcha a favor del INE?

José Woldenberg llamó a los ciudadanos a oponerse a la reforma presidencial (Foto: Twitter@carlozmateos)

Tras finalizar la marcha en defensa al Instituto Nacional Electoral, el exconsejero del extinto IFE y único orador en el mitin, José Woldenberg, llamó a los ciudadanos a oponerse a la reforma presidencial y la “desaparición” del órgano, “uno de los ejes centrales” de la iniciativa.

“Estamos aquí reunidos con un solo objetivo claro y trascendente: defender el sistema electoral que varias generaciones de mexicanos construyeron, que ha permitido la convivencia y competencia de la pluralidad y la estabilidad política, la trasmisión pacífica de los poderes públicos y la ampliación de las libertades”

En su participación desde el Monumento a la Revolución, el político mexicano hizo un repaso por las reformas electorales de 1988 a 2014, así como defendió las reglas electorales construidas y declaró que las elecciones libres y equilibradas resultan insustituibles en el país.

José Woldenberg: "Defendemos el sistema electoral que generaciones de mexicanos construyeron y ha permitido la convivencia plural y la transmisión pacífica del poder"



El INE es un patrimonio de tod@s los mexican@s#MarchaPorLaDemocracia pic.twitter.com/zyy6OR8rd2 — Unidos para mejorar (@redesunidosmx) November 13, 2022

“Nuestro futuro no puede ser resultado de la seducción por un pasado que en buena hora fue desterrado. Las próximas citas electorales deben contar con las mismas garantías que las del pasado inmediato: padrón confiable, equidad en las condiciones de la competencia, imparcialidad de los funcionarios profesionales, conteo pulcro de los votos, resultados preliminares en la noche y por supuesto que ganadores y perdedores sean definidos por el voto de los ciudadanos y sólo por ellos”, manifestó.

Asimismo, frente a personajes de oposición y asistentes a la marcha, José Woldenberg expresó un “no” a la “destrucción” de los órganos electorales, y un “sí” a la democracia y a un “México democrático”.

