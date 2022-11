Detuvieron al exdirector de Gobernación de Ixtaczoquitlán, Veracruz, por desaparición forzada

A Octavio Alejandro “N” se le señala por su presunta responsabilidad de la desaparición forzada de tres personas (Foto: Fiscalía de Veracruz)

Autoridades veracruzanas lograron detener a Octavio Alejandro “N”, ex director de Gobernación del municipio de Ixtaczoquitlán, por su presunta responsabilidad en el delito de desaparación forzada en contra de tres personas.

De acuerdo con la Fiscalía estatal, Alejandro “N” llevaba tres años prófugo de la justicia, pues los hechos por los cuales fue aprehendido ocurrieron el pasado 16 de abril de 2019, en contra de las víctimas identificadas como Luis Daniel González, Hugo Ríos Ruiz y Francisco Arellano Romero.

“La Fiscalía General del Estado, que encabeza Verónica Hernández Giadáns (...) cumplimentó orden de aprehensión en contra de Octavio Alejandro “N” como presunto responsable del delito de desaparición forzada de personas”

En aquel entonces, el ahora detenido se desempeñaba como Director de Gobernación encargado de Seguridad Pública Municipal de Ixtaczoquitlán. Luego de su aprehensión, fue puesto a disposición de un juez de proceso y procedimiento oral en la ciudad de Orizaba.

La Fiscalía General del Estado, que encabeza Verónica Hernández Giadáns, a través de la Fiscalía Especializada para la Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas, cumplimentó orden de aprehensión en contra de Octavio Alejandro “N” como presunto responsable del delito de pic.twitter.com/WTJMBL5hH9 — FGE Veracruz (@FGE_Veracruz) November 13, 2022

Ante ello, se le realizó la imputación correspondiente y le dictaron prisión preventiva oficiosa por un año como medida cautelar, mientras se realizan las investigaciones complementarias dentro del proceso penal 207/2021. “De igual manera se inició una carpeta de investigación al resultar lesionado intentado evitar que se cumplimentara la orden de aprehensión”, detalló la Fiscalía estatal.

Reportes locales indicaron que Alejandro “N” habría atacado a los uniformados quienes intentaban detenerlo, por lo que lo hirieron en una de sus piernas y de manera extraoficial se señaló que fue internado en el Hospital General Yanga en la ciudad de Córdoba.

Además de la desaparición de Luis Daniel, Hugo y Francisco, en ese año se contabilizaron al menos otras 12 personas desaparecidas en Ixtaczoquitlán. Familiares de algunas de las víctimas comentaron a La Jornada que en estos hechos al parecer estaría involucrada la policía local.

Y es que luego de las desapariciones de abril de 2019, en el mes de octubre se reportaron otros siete casos en la misma localidad. Se trataba de comerciantes que se dedicaban a vender ropa usada en diversos tianguis, mismos que habrían sido interceptados por vehículos particulares luego de ser detenidos.

Desde 1964 y hasta el 26 de octubre de 2022 se han registrado 106 mil 780 personas desaparecidas en México (FOTO: VICTOR MEDINA /CUARTOSCURO.COM)

Las personas entrevistadas señalaron al medio referido con anterioridad que Octavio Alejandro sería uno de los presuntos implicados en estos hechos, pues se presume que el ahora detenido también tendría vínculos con la delincuencia organizada.

Luego de estos eventos, Octavio “N” se dio a la fuga, mientras que dos elementos municipales fueron detendidos por personal de la Fiscalía estatal. Al respecto, el entonces alcalde de Ixtaczoquitlán, Miguel Ángel Castelán Crivelli, aseguró que no fue partícipe de ningún tipo de encubrimiento, aunque no detalló el estado del ex director de Gobernación.

El titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas, dio a conocer que desde 1964 y hasta el 26 de octubre de 2022 se han registrado 106 mil 780 personas desaparecidas en México, de las cuales 44 mil 124 aún se encuentran como no localizadas (el 16 de mayo de 2022 se alcanzaron los 100 mil registros).

Del total, cerca de 59 mil 709 personas han sido localizadas, lo que representa el 57.50 por ciento. Asimismo, se han contabilizado 2 mil 386 fosas clandestinas y 4 mil 180 cuerpos exhumados. Lo anterior según cifras del Registro Nacional de Fosas Clandestinas y del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).

