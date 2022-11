Qué significan realmente los memes y publicaciones del “rímel seco”

(Foto: captura de pantalla Twitter)

En días recientes, muchas redes sociales —especialmente Twitter— se inundaron de frases donde las mujeres hablan sobre el rímel para pestañas que se les secó, sobre cómo lo cambiaron, si consiguieron otra marca, si robaron uno, si dejó de funcionar, si les gustó más el que tenía su mejor amiga y mucho más.

Todas estas publicaciones virales causaron confusión entre los internautas, pues si bien este costmético de belleza es muy útil para completar una buena rutina de maquillaje, no parecía coherente la forma en que cobró importancia en redes sociales. “¿Qué se traen con eso del rímel seco, morras? pues compren una buena marca y ya”, escribió una internauta respecto a la oleada de comentarios.

si el rimel se pone seco tirenlo, ahre te extraño — Sarita🦋 (@Saragomezok) November 10, 2022

Sin embargo, si se analiza el contexto en que surgieron todas estas frases, se puede entender que el tema del rímel es una analogía de los hombres dentro de un noviazgo. Una vez que se comprendió el punto, hubo cada vez más memes e incluso grabaciones de TikTok, cabe señalar que otras orientaciones sexuales además de la heterosexual se unieron a la tendencia, por lo que la comparación del rímel empezó a incluir a las parejas en general.

“Amigos cuidado, acabo de descubrir que cuando las mujeres hablan de rímel realmente se refieren a hombres”, se pudo leer en una de tantas frases ampliamente difundidas en internet.

De este modo la frase “Amaba mi rímel pero lo tiré después de que se secó”, podría significar “Amaba a mi novio, pero terminé con él después de que me dejó de dedicar tiempo”. En medio de esta nueva moda en redes, surgieron “confesiones” de infidelidad que no tardaron en ser juzgadas por el público, ya que muchas mujeres comenzaron a contar anécdotas en las que “probaron” el rímel (novio) de su mejor amiga y les gustó más o incluso que “tienen” más de un rímel (pareja) por si alguno les aburre.

Cuando los internautas hombres descubrieron de qué trataba la nueva tendencia de TikTok y Twitter, no tardaron en comenzar su propia analogía, esta vez con gorras. “Me alegro de que tengo más de tres gorras (novias) por si una no me combina para salir de fiesta” o “Tengo una gorra que me encanta, pero me dejó de quedar, así que la tiré”.

Acabo de entender lo de las gorras y lo del rimel JAJAJAJA

Me siento bien pendejo yo diciendo que tengo 20 gorras pic.twitter.com/qaEkgiCFDX — kopplisexi (@koppler_ricardo) November 11, 2022

Cómo surgió la comparación entre novios y el rímel seco

En TikTok suelen predominar consejos para la escuela, creadores de contenido, bailes y retos, pero también surgen experiencias que millones de usuarios comparten, así que entre finales de octubre y principios de noviembre se empezaron a viralizar expresiones como “Antes de fichar un jugador en un equipo, revisa por qué salió de su anterior club...No estoy hablando de fútbol”. Esto tiene un significado oculto, es decir, “antes de comenzar a andar con una persona, checa cómo terminó su última relación”.

En ese sentido, la usuaria de TikTok @pamcontomatito hizo una publicación hablando sobre cómo “no podía deshacerse de su rímel”, es decir, de cómo no podía salir de una relación en la que las cosas no estaban funcionando. Además de obtener más de 800 mil “likes” en esta plataforma, su frase llegó a Twitter y después se siguieron las analogías de las parejas con el maquillaje.

A pesar de la creatividad de los internautas para hablar de un tema que suele ser doloroso en el ámbito sentimental, hubo personas a quienes les pareció absurdo y criticaron la tendencia.

