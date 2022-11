Santiago Creel le dedicó un libro a AMLO para que reflexione sobre la oligarquía

Santiago Creel le entregará un libro a AMLO (Foto: Twitter / @SantiagoCreelM)

Santiago Creel, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, le contestó al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en relación al encono que se generó después de que el mandatario nacional dijera que le va a regalar un diccionario al panista para que aprenda la diferencia entre oligarquía y democracia.

Durante una conferencia de prensa realizada este martes 8 de noviembre, el abanderado del Partido Acción Nacional (PAN) “invitó” a López Obrador a realizar una reflexión más profunda sobre la política, por lo que le hará llegar el libro “La Política” del filósofo griego Aristóteles. Aunado a ello, le escribió una dedicatoria.

“Presidente, le envío el libro La Política de Aristóteles. El pueblo somos todos, incluyendo la oposición, las minorías y la diversidad que existe en el país. Sin ser éste un diálogo —y subrayo la palabra diálogo—, cuando menos se ha abierto la comunicación entre usted y yo, gracias a los antiguos griegos”

Presidente @lopezobrador_



⁰⁰En tanto recibo el diccionario que dijo me enviaría; le envío el libro “Política” de Aristóteles para que lea y diferencie oligarquía y democracia. Me da gusto que haya iniciado un intercambio de comunicación. ¡Que su lectura le sea útil! pic.twitter.com/lazM0nA09x — 🇲🇽Santiago Creel (@SantiagoCreelM) November 8, 2022

Basado en el texto que data del siglo IV a.C. señaló que “un jefe de Estado mexicano es un jefe que busca la concordia, no la discordia; que busca la unidad y no la división”, esto en relación a su afirmación sobre la supuesta polarización que existe en México a partir de los múltiples discursos que ha pronunciado el jefe del ejecutivo federal.

En relación a la entrega del libro, Creel Miranda espera que tras la lectura del texto, con el tiempo, ambos políticos puedan establecer un diálogo constructivo en el que ninguno se descalifique. Cabe destacar que el encono se generó cuando está por iniciar la discusión en la Cámara de Diputados por el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2023 y la generación de una reforma político-electoral.

Bajo esta óptica, el panista retomó el tema de la marcha que se realizará el domingo 13 de noviembre —en el cumpleaños de AMLO—, misma que ocurrirá para protestar “en defensa del INE”, pues, de acuerdo con la oposición, esta iniciativa atenta contra el organismo electoral mexicano, por lo que saldrán a marchar para visibilizar su inconformidad.

“Los que vamos a marchar el próximo domingo estamos en contra de que se desbarate, de que se acabe el árbitro electoral, estamos en contra de que un partido domine al árbitro electoral, estamos en contra de que el presidente siga concentrando poder político como lo ha hecho hasta ahora”

AMLO dijo que enviaría un diccionario a Santiago Creel (Foto: Cuartoscuro)

Como si esto no fuera suficiente, a través de redes sociales, el presidente de San Lázaro escribió: “En tanto recibo el diccionario que dijo me enviaría; le envío el libro ‘Política’ de Aristóteles para que lea y diferencie oligarquía y democracia. Me da gusto que haya iniciado un intercambio de comunicación. ¡Que su lectura le sea útil!”

“En una democracia el pueblo somos todos. En una oligarquía se divide al pueblo para que gobierne solo un grupo y sus intereses. Así que sostengo mi afirmación: AMLO es el mayor oligarca y MORENA la mayor oligarquía”

Y es que el lunes 7 de noviembre, AMLO dijo durante la conferencia matutina de Palacio Nacional que enviará un diccionario a Santiago Creel para que entienda la diferencia entre los términos “democracia” y “oligarquía”: “le voy a mandar un diccionario sobre política al diputado Creel para que recuerde, porque lo debe de saber, lo ha de haber olvidado, sobre las formas de gobierno que definía Aristóteles, para que sepa distinguir entre lo que es democracia y la oligarquía”, desatando el conato que continuó este martes.

