Raúl Jiménez y el video que puso en duda su recuperación para el Mundial de Qatar

El delantero mexicano ya se encuentra en Girona para entrenar al parejo del grupo comandado por Gerardo Martino (Foto: Twitter/ @miseleccionmxEN)

Las incógnitas prevalecen en el entorno de la Selección Mexicana a doce días del arranque del Mundial de Qatar 2022. Una de las más grandes ha sido la convocatoria de Raúl Jiménez, quien padece una pubalgia que no le ha permitido regresar a las canchas desde hace algunos meses. Aunque se perfila para ser uno de los inamovibles de la lista definitiva, en redes sociales se difundió un video donde su estado de recuperación fue puesto en duda.

El contundente consejo que Claudio Suárez dio al Tata Martino por la lesión de Raúl Jiménez El exjugador de la Selección Mexicana aseguró que el timonel argentino debe tomar una decisión como la que lo dejó fuera de una edición de la Copa del Mundo VER NOTA

Durante la última fase de su preparación, la Selección Mexicana de Futbol viajó a Girona, España, donde ya se encuentran entrenando, para sostener dos encuentros amistosos. Por medio de las redes sociales de la Selección Mexicana se dio a conocer un video que, supuestamente, después borraron porque se evidenció que el artillero estelar de los Wolverhampton Wolves no pudo realizar uno de los ejercicios de estiramiento.

En el material audiovisual se puede observar a dos filas de jugadores mexicanos entrenando en la cancha del Girona FC. En el segundo lugar del grupo encabezado por Héctor Herrera figuró el originario de Tepeji del Río, quien no pudo estirar por completo la pierna derecha cuando intentó llevarla hacia la parte posterior de su cuerpo durante un trote.

¿Por qué borraron el vídeo? Raúl no puede ni coordinar los movimientos.... pic.twitter.com/qUKTuKGc4z — Osvaldo Gaytan (@Ovalditonene) November 8, 2022

El momento fue rescatado por un aficionado que, posteriormente, lo publicó como respuesta a una publicación de la cuenta @miseleccionmx. Junto con el video, cuestionó: “¿Por qué borraron el video? Raúl no puede ni coordinar los movimientos” . A pesar de la polémica, el reportero de TUDN dio a conocer otro fragmento del entrenamiento donde Jiménez realizó disparos al arco con una mejora notable en su desempeño.

Así se presentó Raúl Jiménez con el Tri del Tata Martino para pelear por un lugar para Qatar 2022 El delantero de los Wolves ya se reportó con la Selección Mexicana para seguir su recuperación y alistarse para llegar al Mundial VER NOTA

Cabe mencionar que la pubalgia, afección con la que el Lobo Mexicano ha tenido que lidiar desde septiembre de 2022, se trata de una inflamación en la zona de inserción de la musculatura abdominal y aductora, que va desde la cara interna del muslo hacia el borde inferior. Por ese motivo, el paciente experimenta dolor en la zona del pubis, así como dificultad para el movimiento.

A pesar de la gravedad de la lesión, los avances en su rehabilitación y la polémica generada por el video, Gerardo Martino se ha mantenido firme en su postura de esperar hasta el último momento antes de dar a conocer la lista de convocados para saber si puede contar con Jiménez para el certamen. Sin embargo, en su más reciente conferencia de prensa abrió la posibilidad de que no pueda acudir.

"A Raúl lo estamos evaluando para ver si puede estar en el partido ante Suecia, es muy difícil que pueda tener minutos mañana”.



🎙 Gerardo Martino. #MéxicoDeMiVida | #FMFporNuestroFútbol — Selección Nacional (@miseleccionmx) November 8, 2022

“No le veo caso llevar a cuatro jugadores que juegan de 9. Si Raúl Jiménez sigue con esta evolución, seguramente debe estar. Un futbolista de su jerarquía debe estar en una Copa del Mundo”, detalló ante los micrófonos.

Las secuelas que Raúl Jiménez tuvo y que ocultó tras su fractura de cráneo El delantero mexicano confesó que tuvo problemas para hacer cosas cotidianas en su larga recuperación pues experimentó mareos VER NOTA

Por otro lado, en días previos a la difusión del video, Raúl Jiménez destacó que el proceso de su recuperación ha sido favorable pero más largo de los esperado. Al respecto, aclaró que se encuentra preparado mentalmente para aceptar la determinación de no acudir al Mundial de Futbol en caso de no encontrarse en las condiciones óptimas para competir contra los tres candidatos a su posición.

El delantero de los Wolves se integró a la concentración del Tricolor antes de lo planeado para continuar con su proceso de rehabilitación (Foto: Instagram/miseleccionmx)

“Sí. Lo he pensado (no acudir a Qatar 2022 por lesión). Si no estoy, no estoy. Quiero ser sincero conmigo. Si no me siento en condiciones, hasta aquí llegué y a desearles toda la suerte. Si siento que puedo, ahí estaré”, confesó ante los micrófonos del medio especializado ESPN.

Tata Martino tendrá que dar a conocer su decisión definitiva el lunes 14 de noviembre de 2022 y un par de días después encaminará su último partido amistoso contra Suecia, encuentro en el que utilizará al que será su once titular durante la justa deportiva.

SEGUIR LEYENDO: