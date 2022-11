Cártel de Sinaloa dejó varias narcomantas en Chihuahua: “No queremos ratas”

Por lo menos tres narcolonas presuntamente vinculadas al Cártel de Sinaloa fueron halladas en Chihuahua (Foto: captura de pantalla/Twitter/@Pedro967506833)

Por lo menos tres mensajes amenazantes fueron encontrados en Chihuahua, mismos que estaba firmados por el Comandante 63 de Gente del Tigre además de El Sr Chapo y Sr MZ.

Los símbolos del narco: cómo el crimen organizado usa las imágenes para sembrar terror El narcotráfico ha irrumpido en muchos aspectos de la vida cotidiana, a través de diversos narcomensajes, videos y acciones violentas, los criminales son más que un grupo de hombres violentos que venden droga, Infobae México consultó a un especialista en símbolos para entender las imágenes del narco VER NOTA

Tanto el alias El Chapo como las letras MZ están relacionadas con el Cártel de Sinaloa, el primero fue el líder del grupo armado y las letras posiblemente hacen referencia al brazo armado del cártel el Operativo MZ.

Los primeros reportes indicaron que los mensajes amenazantes fueron encontrados durante el martes 8 de noviembre. A través de redes sociales circularon las imágenes donde se pudieron ver las lonas.

Algunas imágenes de las lonas amenazantes circularon por redes sociales (Foto: Twitter/@Pedro967506833)

Cabe resaltar que el mensaje indicó una supuesta limpia en la zona y también retaron a presuntos rivales a los que se refirieron como “linieros”.

Cómo AMLO ayudó a las hermanas del Chapo para que lo pudieran visitar Andrés Manuel López Obrador dijo que recibió una carta de familiares del narcotraficante y que hasta hizo un trámite para ayudarlas VER NOTA

“Déjense de andar matando inocentes linieros vamos dándonos un topon a ver si muy v*rgas, donde quieran y cuando quieran y esto también es para los que dicen que estamos erradicados de la manzana, no se equivoquen que la manzana es nuestra casa”, fue la primer parte del narcomensaje.

Medios locales registraron que las mantas fueron colocadas en distintos puntos, la primera a las afueras de una escuela primaria con el nombre Benito Juárez. Los otros mensajes fueron encontrados en el kilómetro 5 de la carretera a Álvaro Obregón y en en Ejido en Anáhuac. Las lonas también hicieron referencia a vendedores de droga, así como a consumidores a los que se le amenazó con una limpia.

Cuál fue el insólito lugar donde los gemelos que traicionaron al Chapo aprendieron una lección Su alianza con Joaquín “El Chapo” Guzmán, a través de su hijo Jesús Alfredo Guzmán Salazar, les permitió amasar una fortuna y convertirse en grandes distribuidores de cocaína y heroína en Chicago VER NOTA

“Familiares de vendedores de cristal, consumidores y ratas se les avisa que va a estar empezando la limpia de cochinero en la manzana no queremos ratas ni linieros. Atte El Comandante 63 de Gente del Tigre y Sr. Chapo y Sr. MZ”, fueron las palabras con las que concluyó el mensaje.

Como la fabricación de drogas suele ser en laboratorios clandestinos los efectos sueles ser difíciles de registrar (Foto: InSight Crime)

El Cártel de Sinaloa es uno de los grupos que fabrica metanfetamina, dicha producción de la sustancia ilícita puede causar afectaciones la medio ambiente debido a que el proceso implica desechar ciertas sustancias que muchas veces se liberan directamente al entorno.

Además de causar estragos al ambiente también puede afectar a las especies que lo habitan. Como la droga suele producirse en laboratorios clandestinos es difícil calcular los daños al medio ambiente que provoca la producción.

A partir de reconocer el método para sintetizar la droga se podría calcular la magnitud del impacto ambiental, incluso algunos factores como el número de personas involucradas en el proceso así como su experiencia son factores que pueden llegar a afectar.

Cabe recordar que el Cártel de Sinaloa tiene una “regla” la cual debe obedecer para presuntamente “cuidar la salud de sus clientes”. Según las declaraciones de un comandante del grupo criminal los “cocineros” tiene prohibido mezclar cocaína con fentanilo.

De acuerdo con un presunto miembro del Cártel de Sinaloa hay una regla que no se puede romper en dicha organización (Foto: Especial)

La prohibición tiene como objetivo no matar a los clientes pues esto sería contraproducente para los negocios del Cártel de Sinaloa. Además el comandante confesó que la organización trabaja con una cocaína “lavada”, esto significa, de mayor pureza.

También dijo que a la droga se le suele agregar sabores artificiales de frutas tales como uva, cereza o durazno.

La víctima se encontraba sin playera y con los ojos vendados, declaró haber trabajado para "La Chapiza"

En otra ocasión, particularmente el pasado 30 de octubre, circulo un video donde un presunto miembro de La Chapiza fue sometido por hombres armados, la víctima fue interrogada sin playera y declaró que actuó porque estaba bajo amenazas.

“Gente de Obregón, estoy aquí, me tienen amarrado por culpa de ‘La Chapiza’ que me puso a trabajar, amenazándome a mí y a mi familia y así como a mí, tiene a dos o tres chavos trabajando, ya que ellos no cuentan con personal, unos porque los han matado, a otros los han agarrado, otros se han ido por falta de alimento no tienen ni que comer”.

SEGUIR LEYENDO: