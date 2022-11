Morena denunció a Lorenzo Córdova por “promoción personalizada” ante el INE

Lorenzo Córdova ha sido fuertemente cuestionado por Morena (Foto: Cuartoscuro)

El representante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) ante el Instituto Nacional Electoral (INE), Mario Llergo, presentó una queja contra el consejero presidente del órgano electoral, Lorenzo Córdova Vianello, por promoción personalizada y uso indebido de recursos.

Lorenzo Córdova respondió a AMLO sobre Reforma Electoral: “INE no hará otra encuesta” El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral aseguró que el órgano “no va a caer en el juego político” al realizar otra encuesta VER NOTA

Por medio de su cuenta oficial de Twitter, el militante morenista dio a conocer una encuesta que presuntamente habría sido pagada por la autoridad electoral y que tendría como objetivo medir la popularidad, así como la aceptación ciudadana del doctor en Teoría Política.

Ante lo cual, decidió presentar una denuncia al considerar que se está incumpliendo con el objetivo de los recursos públicos con los que cuenta la autoridad electoral; asimismo, se adelantó que se presentó otra queja en contra de Rubén Álvarez, coordinador de comunicación social.

Citlalli Hernández tundió al INE por encuesta sobre Reforma Electoral: “¿Qué más quisieron ocultar?” La morenista mostró unas cifras de la encuesta que, afirmó, son las que más le preocupan a los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) de la reforma electoral VER NOTA

“Usa @lorenzocordovav recursos públicos para medir su imagen. Dice Córdova que sus encuestas son para evaluar su estrategia de comunicación sociales. Entonces, ¿por qué utilizó recursos públicos para medir si el pueblo lo conoce o no? ¿Se prepara para 2024?”, se pudo leer en las redes oficiales del legislador este lunes 7 de noviembre.

Usa @lorenzocordovav recursos públicos para medir su imagen 🤦



Dice Córdova que sus encuestas son para evaluar su estrategia de comunicación social. Entonces, ¿por qué utilizó recursos públicos para medir si el Pueblo lo conoce o no? ¿Se prepara para el 2024?🧵 pic.twitter.com/CsepgtZLHd — Mario Rafael Llergo (@mariollergo) November 7, 2022

Para profundizar en la información que se solicitó al INE —en donde se supo que se había preguntado a la ciudadanía sobre su sentir respecto a la posible reforma electoral— el morenista indicó que una de las preguntas tenía como objetivo conocer cuál es la aprobación del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), misma que reveló que el 61% de los encuestados están de acuerdo con la administración federal en los últimos cuatro años.

Lorenzo Córdova alzó la voz contra quienes buscan desacreditar al INE tras encuesta Ante los ataques lanzados a la institución, el consejero presidente se dio a la tarea de defenderlo y aclarar los malentendidos respecto al tema de las encuestas VER NOTA

No obstante, calificó como “extraño” que presuntamente el propio Lorenzo Córdova haya consultado al “pueblo de México” si conocen o no al consejero presidente del INE, ante lo cual, solo el 57% dijo saber quién es. Información que cuestionó el militante del partido guinda, ya que indicó que los recursos públicos no deben utilizarse de esa forma.

Y es que la Cuarta Transformación ha señalado a Córdova Vianello de tener intenciones para competir por la Presidencia de la República en 2024 de la mano de algún partido de la oposición, con lo cual sentenció que el abogado de profesión incurrió en presunta promoción personalizada.

“Sin embargo y, aún más extraño, en el mismo sondeo; @lorenzocordovav consulta al Pueblo de México si le conoce o no. 57% dice conocer a Córdova. En democracia, cualquier mexicano puede aspirar legítimamente a un encargo público, pero ¿Por qué se mide con recursos públicos”

Por otro lado, también detalló que, de acuerdo a la información que solicitó al instituto, se pudo conocer que se pagó a la casa encuestadora Enkoll un total de 681 mil 732 pesos en 2020 para conocer los niveles de confianza del INE; mientras que en 2021 y 2022 se contrató a la empresa GBC Ulises Beltrán y Asociados.

Morena denunció a Lorenzo Córdova (Foto: Twitter/@mariollergo)

Tras dar a conocer dicha información, horas más tarde Llergo informó que había presentado una queja ante el titular del Órgano Interno de Control del INE, Jesús George Zamora, contra Lorenzo Córdova y Rubén Álvarez al considerar que incurrieron en faltas a las responsabilidades administrativas de los servidores públicos.

“Denunciamos a Lorenzo (Córdova) por posibles (ir)responsabilidades administrativas. Luego de dar a conocer las encuestas que el INE ocultó a la representante de Morena, decidimos denuncia al consejero presidente @lorenzocordovav por el uso indebido de recursos públicos”, explicó, a la par de presentar el acuse de recibo de la queja.

SEGUIR LEYENDO: