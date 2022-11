Fiscalía de Morelos investigará a funcionarios públicos por el caso Ariadna Fernanda

Claudia Sheinbaum acusó presuntos nexos entre la Fiscalía de Morelos y el posible feminicida de Ariadna Fernanda (Foto: La Crónica/Captura)

La Fiscalía Anticorrupción de Morelos inició una carpeta de investigación por posibles delitos presuntamente cometidos por funcionarios de la Fiscalía General de Morelos relacionados con el caso Ariadna Fernanda López Díaz.

Lo anterior fue informado por la institución, a través de sus redes sociales, durante la tarde del 7 de noviembre.

Estos hechos sucedieron luego de que tan solo unas horas antes, Claudia Sheinbaum ofreciera una conferencia en la que acusó que el Fiscal de Morelos encubrió un feminicidio. La Jefa de Gobierno señaló que Uriel Carmona estaría encubriendo el delito de feminicidio de Ariadna López Díaz.

Las declaraciones de Sheinbaum ocurrieron luego de que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) realizara una segunda necropsia y determinara que el deceso de Ariadna fue por un “trauma múltiple”.

Durante la conferencia de prensa enfatizó que el crimen sí fue un feminicidio, además dijo que la Fiscalía de Morelos trató de ocultar el crimen cometido contra loa joven.

“Hoy quiero hablar de la impunidad y del encubrimiento de la Fiscalía General de Justicia de la Fiscalía de Morelos en el caso del feminicidio del joven Ariadna (…) incluso trataron de inculpar a la víctima. En este caso es evidente que la Fiscalía de Morelos quiso ocultar el feminicidio de Ariadna”.

Cabe recordar que fiscal Uriel Carmona señaló que la víctima habría muerto por una grave intoxicación alcohólica e incluso destacó que no se encontraron huellas de violencia y que según los resultados de la necropsia los hechos no coincidían con un feminicidio.

La jefa de Gobierno presentó imágenes inéditas del feminicidio de Ariadna Fernanda (Foto: Twitter/@Claudiashein)

La mandataria capitalina realizó un recuento de los hechos y señaló que el cuerpo de la joven fue llevado por un individuo, presuntamente Rautel “N”, quien además sería el responsable de trasladar el cadáver hasta Morelos.

Cabe destacar que Rautel “N” se entregó a las autoridades de Nuevo León, pues la Fiscalía de la CDMX lo señala como una persona implicada en la muerte de Ariadna Fernanda López Díaz.

Lo anterior fue informado durante el mismo lunes 7 de noviembre. Además declaró que es inocente y que no mató a la joven. “Soy inocente de lo que se me imputa y no la maté. Es por ello que vengo a afrontar la justicia (...) Confío en Dios que sabe soy inocente”. Fueron algunas de las palabras que expresó.

También durante el 7 de noviembre un juez de control dictó prisión preventiva a Vanessa “N”, se trata de otra persona implicada en el feminicidio de Ariadna.

Vanessa "N" permanecerá en el Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Marta Acatitla (Foto: SSC)

La fémina se quedará en el Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Marta Acatitla, lugar a donde fue llevada luego de ser asegurada el domingo 6 de noviembre en el Estado de México. Según las autoridades capitalinas ella sería la coautora material del feminicidio.

La última vez que Ariadna fue vista con vida fue el pasado 30 de octubre, en esa fecha acudió a un restaurante de la colonia Condesa de la alcaldía Cuauhtémoc y posteriormente fue al departamento de Rautel “N”.

Ante las declaraciones de Sheinbaum el fiscal de la entidad morelense mencionó que nunca negó que se haya cometido un feminicidio: “Nunca dijimos que no había feminicidio, dijimos que no se tenían las pruebas para acreditarlo, pero iban a seguir las investigaciones hasta dar con la verdad absoluta.” De esta manera dijo que no va a pelear, por el contrario va a colaborar con las autoridades de la Ciudad de México.

