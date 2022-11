Caos en el Metro: Desalojaron a más de 3 mil usuarios de la Línea 7

(Foto: Twitter/@LupitaJuarezH)

Esta tarde del lunes, cerca de 3 mil 500 personas fueron desalojadas y otras más afectadas por presuntas fallas mecánicas en la Línea 7, que va de El Rosario a Barranca del Muerto, del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, según la periodista Lupita Juárez.

A través de redes sociales, usuarios del Metro reportaron que pasaron hasta una hora en los andenes esperando abordar un vagón que los transportara hasta su destino.

De acuerdo con los reportes de los pasajeros, los retrasos se registraron en ambos sentidos de la línea, y aunque no todos refirieron que fueron sacados de la estación, sí señalaron que hubo grandes concentraciones de personas en los andenes y que había una diferencia de 15 minutos entre cada convoy, haciendo insuficiente el trasladado de todos.

“@MetroCDMX para variar y no perder la costumbre línea 7 servicio lento en los 2 sentidos, se ve que tiene un buen rato de no pasar el metro, llenos los andenes, mejoren su servicio”, “Una hora para poder subir al metro en la línea 7, neta no mms”, “Que dice @Claudiashein que si tanto les gusta el metro, que nos quedemos a dormir ahí. Línea 7, más de 30 minutos esperando un metro jaja”, dijeron algunos usuarios.

@MetroCDMX En Metro Barranca del Muerto, Línea 7 pic.twitter.com/548ZcvCqX1 — Tony Balderas (@TonyBal27905499) November 8, 2022

Trascendió que la falla mecánica ocurrió en la estación Tacubaya, la cual tiene correspondencia con la Línea 9 y 1. Debido a ello hubo desalojo para que los empleados trabajaran en la restauración y en el resto de la Línea 7 se registraran retrasos.

Otra de las situaciones que causó indignación entre los usuarios, fue que las autoridades del Metro no informaron que había fallas, cuánto tiempo tardarían en restaurar el servicio y solo advirtieran tomar precauciones.

“@MetroCDMX de mínimo avisa si sirve el metro de la línea 7, no? Llevamos mucho tiempo esperando a que pase el tren en Polanco y nada!”,

