AMLO ha dicho que su interés primordial es el Tren Maya y dejó a un lado el presupuesto educativo

Marcos Aguilar Vega, vocero nacional de Acción Nacional dijo que el presupuesto de la SEP es 2% menor en términos reales al monto aprobado en 2019, previo a la pandemia. (Foto: Captura de pantalla).

El abandono escolar en México durante el ciclo 2021-2022, aumentó a 520 mil 454 alumnos no registrados respecto al ciclo anterior, tanto en modalidad escolarizada como no escolarizada.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), en el ciclo escolar 2021-2022 se registró una matrícula de 34 millones 413 mil 485 estudiantes.

A lo anterior el vocero nacional de Acción Nacional Marcos Aguilar Vega reprobó que el presidente de México Andrés Manuel López Obrador y la 4T estén más ocupados en obras faraónicas y en la sucesión presidencial, que en el presupuesto educativo. “La educación en lo que va del sexenio no ha sido una auténtica prioridad, las cifras no mienten y el 2023 no será la excepción”. afirmó Marcos Aguilar.

El vocero nacional del PAN dijo que AMLO ha dejado de manifiesto en el Presupuesto de Egresos que su interés primordial es el Tren Maya. (Foto: Archivo).

El vocero nacional del PAN dijo que AMLO ha dejado de manifiesto en el Presupuesto de Egresos que su interés primordial es el Tren Maya y la presencia del Ejercito en todos los rubros, incluso pretende la compra de una aerolínea comercial que opere la propia Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

Aguilar Vega también comentó que el presupuesto a las Fuerzas Armadas es histórico pese a los pobres resultados en materia de seguridad. “De acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos, el gasto educativo ascenderá a 910,692.1 millones de pesos, lo que representa un incremento de 4.8 por ciento, en términos reales con respecto al presupuesto aprobado el año previo, pero inferior al asignado antes de la pandemia”.

AMLO y la 4T más ocupados de obras faraónicas y en la sucesión presidencial, que en el presupuesto educativo, aseguró Aguilar Vega. (Foto: Archivo).

Marcos Aguilar ejemplificó que el recurso asignado a educación básica es similar al aprobado hace 7 años, lo que significa que, en términos reales, se invertirá menos en educación. “Conforme al Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), nuestro país tiene una crisis educativa en la que se estima que niñas, niños y jóvenes perdieron aprendizajes equivalentes a dos años de escolaridad, y por lo menos 628 mil personas entre 6 y 17 años interrumpieron sus estudios”, resaltó.

De acuerdo con información de la SEP , en cuanto a la modalidad escolarizada, es decir aquella que se desarrolla en una institución educativa y está a cargo de docentes, la matrícula pasó de 33 millones 612 mil 855 durante 2020-2021 a 32 millones 979 mil 551 durante 2021-2022.

Es decir que 633 mil 304 estudiantes de los tres tipos educativos: básico, medio superior y superior dejaron de ir a las escuelas durante el ciclo escolar pasado.

Sin embargo el vocero del PAN, sostiene que el gobierno de AMLO eliminó en el 2019 el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), desapareciendo en México las pruebas estandarizadas iguales para todos los alumnos y todas las escuelas sobre los avances o retrocesos educativos.





“Es trascendental evitar que las brechas de la desigualdad educativa se amplíen y para lograrlo es indispensable considerar que el presupuesto asignado a la SEP asegure recursos para evaluar los conocimientos de los estudiantes, así como para garantizar las condiciones necesarias para el aprendizaje. El problema es que AMLO y la 4T están más ocupados de obras faraónicas y en la sucesión presidencial”, concluyó el vocero nacional.

La asociación Educación con Rumbo realizó un estudio sobre el abandono y rezago escolar durante la pandemia y señaló que México ocupa el segundo lugar de los países con mayor abandono escolar. También pronosticó que cerca de 628 mil niños y jóvenes de 6 a 17 años dejarán sus estudios. “No obstante, la SEP señala que podrían ser hasta 800 mil; 16% lo hará por razones económicas, 9% por razones académicas”, expuso la asociación.

