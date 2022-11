Radiografía del tráfico de armas en México: dónde son compradas y quiénes las comercializan

Armas incautadas en un operativo antidrogas (EFE/ Johnny Parra/Archivo)

Poco se sabe sobre el origen de las armas utilizadas en hechos criminales en México. Casi nadie sabe dónde son compradas, quiénes las comercializan y cómo es que llegan a las manos de los cárteles de la droga más violentos.

EEUU emitió alerta de seguridad por supuestos atentados del CJNG en Ecuador en los que murieron 5 policías En al menos 13 ataques con explosivos y armas de fuego, bandas ligadas al cártel mexicano provocaron la muerte de cinco policías VER NOTA

El antecedente más próximo que se tiene es el del operativo llamado “Rápido y Furioso”, encabezado entre 2009 y 2011 por el gobierno de Estados Unidos, con pleno conocimiento de autoridades mexicanas, a través del cual se toleró la venta, la compra y el tráfico ilegal de al menos 2 mil 500 armas a México.

El objetivo del operativo era detectar la ruta del tráfico ilegal, pero terminó siendo, según la opinión de diversos analistas, un fracaso. Al final solo pudieron recuperar cerca de 800 armas. El resto las perdieron y muchas terminaron en manos de narcos mexicanos y siendo utilizadas en crímenes de gravedad.

EEUU acusó a 22 personas por tráfico de armas enviadas de Arizona a México Los acusados estarían relacionados con 100 delitos y podrían enfrentar una pena máxima de 10 años de prisión VER NOTA

En su última columna para la cadena internacional Deutsche Welle, la periodista de investigación, Anabel Hernández, dio a conocer información confidencial del Centro Nacional de Planeación Análisis e Información (Cenapi) de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre el tráfico de armas en territorio mexicano.

Gracias dos informes clasificados a los que tuvo acceso Hernández, y que formaron parte de la base de datos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que fue hackeada por el grupo de activistas autodenominados “Guacamaya”, se pudo dibujar un panorama más claro sobre el tráfico de armas en México, pese a que aún persisten varias lagunas sobre estas actividades ilegales.

Un hombre utiliza un arma de gran calibre en Ciudad de México (México). EFE/ Sáshenka Gutiérrez/Archivo

De acuerdo con el informe 1.104.00-F-C, con fecha de junio de 2022, y titulado Armas de Fuego. Cooperación bilateral sobre el tráfico de armas, del 1 de enero de 2020 al 9 de junio de 2022 fueron aseguradas por autoridades mexicanas 49 mil 437 armas vinculadas con crímenes, un promedio de mil 947 aseguramientos al mes.

“No les tenemos miedo”: el presidente de Ecuador lanzó mensaje tras presuntos ataques del CJNG Las declaraciones de Guillermo Lasso sucedieron tras las agresiones en las que aparecieron panfletos con las siglas del “cártel de las cuatro letras” VER NOTA

De estas, el 61.28% correspondieron a armas cortas, mientras que el 37.77% fueron armas largas o rifles de alto calibre.

Según los informes, del total de las armas decomisadas solo el 40% contaban con información del país donde fueron fabricadas. En ese sentido, al menos 24 mil 113 provenían de Estados Unidos, de las cuales cerca del 19% fueron comercializadas en Texas, Arizona y California.

Sin embargo, gracias al rastreo de esas armas se asegurados se descubrió que, contrario a lo que cabía esperar, el condado que distribuyó más armas no se encontraba en la frontera con México, sino en el norte de la costa este, en Connecticut: Hartford.

“Para llegar de ese punto hasta Tamaulipas —el punto fronterizo con México menos lejano— se deben atravesar al menos siete estados de la unión americana: Nueva York, Maryland, Virginia, Georgia, Alabama, Luisiana y Texas”, detalló la periodista.

Los 5 principales distribuidores

Las armas de fuego que se usan en México provienen mayoritariamente de Estados Unidos (Foto: Infobae)

Los otros cinco condados que distribuyen más armas son Maricopa, Arizona; Harris, Texas; Hampden, Massachusetts; Pima, Arizona, y Los Ángeles, California, según los informes consultados de la Sedena.

De acuerdo con el informe clasificado 1.104.00-F-C, ha sido en la ciudad de Tijuana, Baja California, donde se han asegurado la mayor cantidad de armas del 1 de enero del 2020 al 9 de junio de 2022, seguida por Ciudad Juárez, Chihuahua; León, Guanajuato; Querétaro, Querétaro; Guadalajara, Jalisco; Nuevo Laredo y Reynosa, Tamaulipas; Mexicali, Baja California; Celaya, Guanajuato; y Culiacán, Sinaloa.

Estados Unidos se ostenta como el principal fabricante de armas incautadas, pero no es el único. Según el informe, del total de armas aseguradas 19.77 por ciento tenían origen europeo.

El 5,58% de armas cortas fueron producidas en España; el 5.55% en Austria y el 4.80%, en Italia. Mientras que de las armas largas el 3% fueron fabricadas en Rumania, y el 0,84% en Serbia y Montenegro. Mientras que el 1.93% de armas largas son de fabricación China.

El condado que más distribuye armas no está en la frontera con México (Foto: Reuters)

En el segundo informe del Cenapi, 1.102.03-F-C, con fecha del 4 de agosto del 2022, titulado Monitoreo de Cifras Estratégicas. Trazabilidad de Armas, del 9 de junio al 4 de agosto fueron aseguradas en México 3 mil 350 armas, llegando a un total de 52 mil 787 armas del 1 de enero de 2020 al 4 de agosto de 2022.

El documento identifica a 5 principales distribuidores en Estados Unidos con “ventas múltiples”, es decir, la venta de dos armas o más a una misma persona, un mismo día. Son Academy, LTD la cual según registros públicos está activa. Zeroed in Armony, LLC, que según la base de datos Open Corporates está inactiva desde 2021.

El gobierno de EEUU habría arrestado en 2020 a uno de sus propietarios. “La investigación reveló que, supuestamente, vendió múltiples armas de fuego a un delincuente en numerosas ocasiones, incluido un rifle calibre .50″, señaló en un comunicado de la Oficina del Fiscal Federal en el mes de abril de ese año.

La otra empresa en la lista del CENAPI es Cabela’s Wholesale LLC, que existe desde al menos 1999 y que está bajo la jurisdicción de Texas y, de acuerdo a los registros públicos, la empresa opera hasta ahora con normalidad.

La cuarta empresa se llama The Gun Zone, que opera en Mesquite, Texas, y tiene sus puertas abiertas toda la semana. La quinta empresa, según CENAPI, es AMMO A-Z LLC, que tiene su base en Phoenix, Texas.

SEGUIR LEYENDO: