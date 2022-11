Michelle Rubalcava de nuevo contra Gustavo Adolfo Infante: “La gente lo desprecia”

Michelle Rubalcava fue cercano a Gustavo, pues colaboraron juntos por tres años en "De primera mano" (Foto: Instagram/@michrubalcava (Foto: Getty Images)

La guerra de declaraciones no cesa entre Gustavo Adolfo Infante y Michelle Rubalcava, pues ahora este último acudió como invitado al programa SNSerio, donde reveló su sentir respecto al periodista de espectáculos de Imagen Televisión.

En un primer momento, los conductores del programa transmitieron un fragmento donde se le oye decir a Gustavo Adolfo que la salida de Michelle del programa De primera mano se habría debido a excesos y coqueteos.

“Por las borracheras que se pone y porque le empieza a tirar la onda a los ejecutivos de esta empresa”. Ante esto, el aludido se defendió. “Creo que al final del día él lo dijo en un momento en el que se le acumuló bastante desprecio por parte de la gente, porque había humillado a dos compañeras a nivel nacional: Ana María Alvarado y Joanna Vega-Biestro”, expresó.

Para Michelle, la carrera de Gustavo va en picada en televisión (Foto: Instagram/@michrubalcava /@gainfante)

Entonces, el conductor quien actualmente forma parte del cuadro de conductores de Chismorreo aseguró que en su percepción el público no tiene en buena estima a Gustavo Adolfo, sobre todo por sus más recientes polémicas.

“La gente le empezó a poner mil cosas porque no fue algo nada grato lo que hizo y la prensa me empezó a preguntar a mí, entonces empecé a hablar. Por muchos años me callé por agradecimiento y respeto, pero él estuvo hablando de mí, yo ya ni siquiera estaba trabajando ahí, pero llegó un momento donde dije: ‘Me tengo que defender’”, agregó.

Sobre el comentario que el también conductor de El minuto que cambió mi destino realizó en contra de Rubalcava, el presentador recalcó que quien tiene “problemas con la bebida” sería el propio Gustavo y no él

“Entonces, cuando él sale diciendo esto, que no fue verdad, ni siquiera lo aclaré, me lo mandaba la gente y decía: ‘Las patadas de ahogado de este’, cuando él es el que ha aparecido en videos en vivo arrastrando la boca de borracho, manejando borracho”.

Gustavo aseguró que Michelle fue despedido porque "le tiraba la onda" a ciertos ejecutivos de Imagen TV (Fotos: Instagram/@michrubalcava, Getty Images)

El youtuber que cuenta con su canal titulado “MiChismecito” se defendió argumentando que está tan ocupado en su vida diaria que resultaría absurdo pensar que tendría el tiempo y los ánimos de salir de fiesta muy seguido.

“Yo no soy un santo, en mis historias de Instagram la gente sabe que los viernes me echo mis drinks, pero de domingo a jueves no tomo una gota de alcohol porque tengo de trabajar, me levanto a las 5 de la mañana, hago ejercicio, tengo 4 trabajos. ¿En qué momento me da chance de irme de fiesta entre semana? Pero bueno”.

Asimismo Michelle cuestionó la estatura moral del reportero, quien, asegura, “tiene cola que le pisen”.

“Ya estuvo bueno que este señor se sienta como un santo o crea que la gente no le sabe cosas, cuando yo le sé muchas y con pruebas, y le saqué una, porque tengo muchas: el señor, siendo casado, le tira la onda a chicas trans; cada quien sus gustos, hasta eso no tiene malos gustos porque están bien guapas las trans a las que le tira la onda”.

Michelle Rubalcava “exhibió” que Gustavo Adolfo Infante le habría coqueteado a una chica transgénero (Fotos: Instagram/@michrubalcava/@isishoficial/@gainfante)

Michelle expresó que preferiría ya no tener ninguna problemática contra Gustavo Adolfo Infante, pues a su decir “no guarda rencor”, sin embargo, el reportero ha continuado en la guerra de declaraciones tras la cual, asegura, ha recibido amenazas anónimas.

“La cosa es que si el día de mañana lo sigue haciendo, el señor ya está acorralado, ya no es grato para el público, no tiene reproducciones en su canal de YouTube, los comentarios son muy negativos, lo tienen en una empresa no sé por qué, pero ahí lo tendrán por algo, a lo mejor algo le sabe a la gente”, concluyó.

