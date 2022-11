Qué es la dislexia, el trastorno con el que vive la cantante Thalía

Thalía fue diagnosticada con dislexia desde que era niña (Crédito: Instagram @Thalia)

Thalía es una cantante muy cercana con su público, pues constantemente comparte cómo es su día a día en redes sociales, pero aún hay cosas que sus fans pueden descubrir sobre ella. Recientemente la artista reveló que vive con dislexia durante su conversación con Karla Díaz en el canal de YouTube Pinky Promise.

Los principales síntomas de este trastorno con origen neurobiológico son los siguientes:

-Problemas de ortografía

-Dificultad para leer

-Lectura y escritura a velocidad lenta o con ciertos impedimentos

-Es muy común la confusión entre letras que tienen escritura parecida como la “b” y la “d”, la “p” y la “q” e incluso la “c” y la “o”.

La dislexia provoca problemas de aprendizaje en la lecto-escritura (Getty Images)

La dislexia es un impedimento para codificar los símbolos del lenguaje y usualmente es diagosticado a temprana edad, pues la disfunción entre las conexiones neuronales provoca que niños y niñas presenten un aprendizaje lento al leer y escribir.

En referencia a su nuevo tema Psycho Bitch, la también actriz mencionó lo siguiente:

“No sé si nadie lo sabe, pero soy disléxica o medio disléxica. Hay veces que me cuesta tantísimo hablar en inglés. Por ejemplo, ahorita existe esta disyuntiva: es phsyco beach o phsyco bitch, es phsyco playa o qué”

De esta manera, dejó en claro que el trastorno le ha causado diversos problemas para pronunciar correctamente el inglés, “Me he metido en unas por mi dislexia, que digo una cosa por otra, pero ni modo”, mencionó la famosa.

Una de las principales características de la dislexia es la dificultad para distinguir algunas letras, las personas que viven con este trastorno pueden confundir la forma en que se escriben o quizá el orden correcto que deben tener para formar una palabra.

El 8 de noviembre es el día de la Dislexia (Foto: Facebook/IMSSmx)

El comentario surgió en la última pregunta de la entrevista, pues el cuestionamiento fue “Sincérate sobre algo de ti que nadie sepa”. En el mismo episodio, Thalía recordó que fue diagnosticada cuando era niña y que este trastorno le trajo problemas de aprendizaje.

Ante esto, Karla Díaz sintió curiosidad sobre la forma en que Thalía logró cantar Arrasando, como se recordará, esta canción tiene un fragmento muy rápido que suena incluso como un trabalenguas.

Al respecto, la cantante de éxitos como No me acuerdo y Qué será de ti mencionó que la letra no se le dificultó porque ella conocía la estructura de la canción:

“Esa yo la escribí, yo me sé los conceptos una frase tras otra, yo voy contando la historia que voy narrando, yo la escribí. Ahora, si te la aprendes, si me ponen un chanteo, ahí digo ‘espérate’ pero cuando tú te dejas ir, ya sabes cómo va la historia.”, dijo.

Cabe señalar que este trastorno neurobiológico incluso tiene su propio día, de acuerdo con una publicación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), cada 8 de noviembre está destinado a visibilizar a las personas que viven con dislexia.

