Línea 2 del Metro CDMX: se roban plantas del muro verde que instalaron en las estaciones remodeladas

En redes sociales reportaron que usuarios se han robado las plantas que se instalaron en los muros verdes de la Línea 2 del Metro CDMX, estas decoraciones forman parte de las recientes remodelaciones de la línea azul (X/ @MetroViralMx)

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Una de innovaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) tras la remodelación de la Línea 2 fue la construcción de muros verdes, los cuales consiste en paredes adecuadas para tener macetas con plantas de sombra y así dar un aspecto natural y distinto a las instalaciones del Metro CDMX.

En las estaciones de la Línea 2 del Metro CDMX se colocaron este tipo de macetas verticales; sin embargo, a semanas de que concluyeron e inauguraron los espacios remodelados, trabajadores del STC Metro denunciaron el robo de plantas.

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Fue por medio de redes sociales que una persona grabó la denuncia y explicó que los usuarios empezaron a sustraer las plantas, se aprecia que algunas de las macetas ya se encuentran vacías por el robo de las plantas que decoran la estación.

Reportan robo de plantas del muro verde de la Línea 2 del Metro CDMX (X/ @MetroViralMx)

Reportan el robo de plantas en la Línea 2 del Metro CDMX

En un video que compartieron en redes sociales se observa que grabaron las condiciones en las que se encuentra el muro verde de la estación Zócalo/ Tenochtitlán, se puede apreciar que varias macetas ya presentan huecos y espacios por la sustracción de los ejemplares, además, se observa que la tierra fue removida y la aflojaron.

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La narración del video describe que los trabajadores del Metro CDMX se han percatado que los usuarios empezaron a robar las macetas. “Me han comentado algunas personas de aquí, trabajadores del metro, que hay gente que se está empezando a llevar algunas plantas”, se escucha en el video.

La persona que denunció este incidente captó detalles de cómo lucen los muros verdes tras el robo de algunas especies, por lo que insistió en la importancia de cuidar estos espacios para evitar su daño.

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Reportan el robo de plantas en la Línea 2 del Metro CDMX (X/ @caminalex)

“Podemos ver, pues aquí ya se ven algunos espacios y pues se las están robando, por ejemplo, aquí ya no hay ninguna, lo cual se exhorta al público usuario del Metro, en este caso en la estación Zócalo y en las demás estaciones donde existen estos muros verdes, que por favor cuiden estos espacios y no las sustraigan”

Algunas de las estaciones donde se instalaron estos muros verdes son Zócalo, Bellas Artes, Revolución y Xola. El proyecto de muros con plantas empezó en la Línea 1 del Metro CDMX.

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¿Qué son los muros verdes del Metro CDMX?

La Línea 1 del Metro CDMX reabrió en su totalidad el 16 de noviembre de 2025, con operación completa hasta Observatorio, tras más de tres años de obras, según informó el Gobierno de la Ciudad de México. La jefa de Gobierno indicó que la extensión del cronograma tuvo como objetivo concluir pruebas y certificaciones para garantizar la seguridad y el funcionamiento de los sistemas.

Durante esa visita de supervisión, Clara Brugada presentó un “muro verde” instalado en la estación Juanacatlán, una pared con plantas colocada a un costado del andén de arribo. La mandataria explicó que la propuesta surgió de un activista que participó en un encuentro “de México a favor del clima” y que el proyecto se encontraba en fase de prueba dentro del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

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Clara Brugada presentó un nuevo proyecto al interior de la renovada Línea 1 del Metro. (Cuartoscuro/ANDREA MURCIA)

“Está a prueba para ver si funciona con la situación que tiene estar en un túnel que no tiene luz directa, etcétera. Pero si esto funciona, vamos a ver muchas estaciones del metro con los muros verdes, que además tienen un beneficio para el clima interno del propio Metro”, agregó Clara Brugada.

El Gobierno de la CDMX señaló que la prueba buscó evaluar si la instalación funcionaba en condiciones de túnel, sin luz directa, y que, si resultaba viable, se contemplaba llevarla a otras estaciones del STC, con el objetivo de mejorar el clima interno del Metro. En su Primer Informe de Gobierno, Brugada también informó que la reapertura total se recorrió un mes con respecto a la previsión inicial para octubre y que la Línea 1, de Pantitlán a Observatorio, beneficiaría a 850,000 personas.

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