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Presidente de la SCJN hace recorrido en Oaxaca para revisar el cumplimiento de una sentencia

Hugo Aguilar Ortiz recorre la Cuenca del Papaloapan y conversa con habitantes

Hugo Aguilar Ortiz recorre la Cuenca del Papaloapan y conversa con habitantes
Hugo Aguilar Ortiz señaló que el diálogo aborda afectaciones al territorio y al medio ambiente en la región de la Cuenca del Papaloapan. Crédito: X/@HugoAguilarOrti
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El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz informó este 28 de julio que visitó la Cuenca del Papaloapan, en Oaxaca, para dialogar con comunidades sobre afectaciones al territorio y el medio ambiente, y sobre el cumplimiento de una sentencia de amparo relacionada con un río de la región.

En un tuit, Aguilar Ortiz señaló que desde el Río Santo Domingo platican sobre el “cumplimiento de la sentencia de amparo que ordena su recuperación y descontaminación, en una zona habitada por pueblos Chinantecos, Mazatecos, Nahuas y comunidades afromexicanas.

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El ministro presidente agregó que se reunió con abogadas y abogados de Tuxtepec y con pobladores de la comunidad Camelia Roja, quienes “han enfrentado afectaciones a su territorio y medio ambiente.

Hugo Aguilar afirmó que, aunque “el Pleno está en receso, el trabajo en territorio continúa y que “el diálogo y la escucha son parte de una justicia “abierta y cercana a todas las personas.

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Clausura la Suprema Corte el primer periodo de sesiones de 2026, reanuda actividades el 3 de agosto

El pleno del máximo tribunal federal estableció lineamientos más precisos para la transmisión de permisos
El Pleno cerró formalmente sus trabajos desde las cero horas del 16 de julio, en el calendario previsto por el artículo 76 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Crédito: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO

La SCJN clausuró su primer periodo de sesiones de 2026 y reanudará actividades públicas el próximo 3 de agosto, después de cerrar formalmente los trabajos del Pleno desde las cero horas de el pasado 16 de julio, en un calendario previsto por la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Dicha clausura ocurrió durante la sesión del Pleno del pasado martes 14 de julio. Ahí, el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz convocó a ministras y ministros a la siguiente sesión pública del 3 de agosto de 2026.

El marco legal que regula ese calendario está en el artículo 76 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Esa disposición establece que el primer periodo del Poder Judicial inicia el primer día hábil de enero y termina el último día hábil de la primera quincena de julio, mientras que el segundo arranca el primer día hábil de agosto y concluye el último día hábil de la primera quincena de diciembre.

La Corte cerró el periodo con un mensaje de continuidad institucional

El pleno del máximo tribunal federal estableció lineamientos más precisos para la transmisión de permisos
Aguilar Ortiz agradeció al personal de la Suprema Corte. Crédito: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO

Durante la clausura, Aguilar Ortiz agradeció al personal de la SCJN y sostuvo que el trabajo no se detiene con el receso. El ministro presidente dijo:

Agradecer también a todo el personal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación su trabajo arduo, profesional, comprometido y al pueblo de México decirles que está en construcción un sistema de justicia real y verdadero, un sistema de justicia abierto y de cara al pueblo, que hoy cerramos un periodo de sesiones, pero los trabajos continúan.

Un día después, el presidente de la SCJN retomó ese mensaje en X. Escribió que el primer periodo de sesiones de 2026 había concluido y agradeció a quienes hicieron posible el trabajo del Pleno, además de reconocer a sus compañeras ministras y compañeros ministros por construir “un espacio genuino de diálogo, deliberación y debate”.

El pleno del máximo tribunal federal estableció lineamientos más precisos para la transmisión de permisos
La SCJN defendió la estructura de las ponencias y aclaró que su personal incluye distintos niveles jerárquicos. Crédito: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO

El cierre también coincidió con una defensa pública de la estructura interna de las ponencias. El 13 de julio, de acuerdo con una tarjeta informativa difundida por la SCJN, el tribunal aclaró que el personal de esas áreas no puede reducirse a la categoría de “asesores”, como se había planteado en versiones previas.

La explicación oficial detalló que cada ministra y ministro cuenta con una ponencia integrada por servidoras y servidores públicos de distintos niveles jerárquicos. Ahí trabajan secretarios y coordinadores de ponencia, secretarias y secretarios de estudio y cuenta con sus adjuntos, secretarias y secretarios auxiliares, auxiliares de acuerdos y personal operativo.

Sus funciones incluyen analizar expedientes, elaborar proyectos de resolución, dictaminar proyectos de otras ponencias y realizar investigación jurídica. La Corte agregó que el personal técnico altamente calificado representa 65.4% del equipo de cada ponencia, mientras que el 34.6% restante corresponde a personal de apoyo técnico, administrativo y operativo.

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