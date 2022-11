Denunciaron que empleados de un restaurante golpearon a un repartidor en Ecatepec

Empleados de una cadena de comida japonesa golpearon a un repartidor de aplicación (foto: FernandoCruz/Twitter)

Recientemente por medio de redes sociales se dio a conocer que un repartidor de aplicación fue golpeado por empleados de un restaurante ubicado al interior del Centro Comercial Las Américas, en el municipio de Ecatepec, ya que le habría reclamado por la tardanza para que le entregaran su pedido.

El repartidor había acudido a la sucursal situada al interior del centro comercial a recoger un pedido, sin embargo, por la alta demanda de pedidos y ante la insistencia de su cliente por medio de la aplicación, realizó un reclamó por la tardanza del pedido, a lo que terminó siendo amedrentado por el personal del local.

Posteriormente, notificó de lo sucedido a la aplicación, el personal del soporte le pidió tomar una foto del lugar, otras siendo golpeado por los cocineros y otra recibiendo golpes por parte del mesero.

Momentos después arribaron repartidores de múltiples aplicaciones para apoyar a su compañero, también se unieron familiares de la víctima y le exigieron a la empresa que se hiciera responsable por las lesiones ante las agresiones recibidas.

El joven golpeado presenta dificultades para respirar (captura de pantalla: FernandoCruz/ Twitter)

Cabe destacar que hasta el momento la empresa no ha dado a conocer su postura ante los hechos, por lo que se espera que en el transcurso del fin de semana, los afectados, familia, amigos y otros repartidores realicen una movilización exigiendo que la cadena de comida se haga responsable por los gastos médicos.

El joven afectado tiene por nombre Juan Diego Téllez y tiene 22 años de edad, el recuento de los daños fue: nariz rota, varios golpes en la cabeza y cara que le dejaron complicaciones para poder hablar, gesticular y respirar.

Algunos trabajadores acompañados del gerente habrían encarado a Diego hasta llegar a los golpes, mismo que lo dejaron noqueado frente a los comensales que se encontraban en la zona.

Dichos empleados decidieron sacar a Diego por una zona exclusiva para empleados y lo canalizaron a una vivienda en donde presuntamente habría recibido atención médica. Hasta el momento el joven se encuentra en su hogar esperando ser evaluado por especialistas del Hospital General de Las Américas, buscando descartar que sufriera daño neuronal y atender a las complicaciones que presenta para respirar con normalidad.

‼️EMPLEADOS DE RESTAURANTE DE @sushiroll_mx GOLPEARON A REPARTIDOR DE UBER EATS Y DIDI FOOD‼️ en respuesta, un grupo de repetidores fueron a encarar a los agresores y causaron disturbios. Ocurrió dentro de plaza las #Americas #Ecatepec #Edomex. pic.twitter.com/3S1fcdGaKe — FernandoCruz (@FernandoCruzFr7) November 4, 2022

Por otro lado, el personal del local tomó la decisión de suspender las actividades el viernes 4 de noviembre, debido a la concentración de varios compañeros y familiares del joven afectado, puesto que planeaban llevar a cabo una protesta tras haber presentado una denuncia en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

Mediante un video se escuchó decir a Diego lo siguiente: “Estoy bien madreado bro, mira como me dejaron carnal. No puedo ni siquiera sonreír porque me duele toda esta parte (señalando la parte inferior de su mejilla)”.

En respuesta los usuarios de redes sociales mencionaron: “Se sienten empoderadas estos hijos del xoloitzcuintle gracias a las caravanas del terror. Deberían de dejar de pedir comida por aplicación para dejarlos sin trabajo a esos pinc*** nacos motociclistas”, demostrando su inconformidad con los repartidores.

Por otro lado, algunos internautas expresaron: “Si me ha tocado ver que los empleados de algunos restaurantes tratan mal a los repartidores. Ojalá se recupere el joven que fue agredido por los de ese restaurante”, dando a notar que están en contra de los malos tratos hacia cualquier tipo de persona.

