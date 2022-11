Santiago Giménez reconoció que no se va “a cortar las venas” en caso de no ser uno de los elegidos para Qatar 2022

Santiago Giménez, jugador del Feneyoord de la Eredivisie y de la Selección Mexicana. Foto: miseleccionmx

A menos de un mes de que Gerardo Martino de la lista definitiva de 26 jugadores que acudirán a la Copa del Mundo de Qatar 2022, Santiago Giménez es uno de los jugadores que pende de un hilo, pues diversos reportes apuntan que sería uno de los cinco tachados de 31 que llevó el estratega nacional para los amistosos que tiene la Selección en Girona, España.

Martino ha sido transparente en que Raúl Jiménez, Rogelio Funes Mori y Henry Martín serán los delanteros elegidos para acudir a Qatar 2022, siendo el jugador de los Wolves el elegido para liderar el ataque mexicano. Sin embargo, al rededor del atacante que milita en la Premier League existen varias interrogantes, pues desde que sufrió una pubalgia no ha visto actividad con el Tricolor.

Ante esta situación, el atacante del Feyenoord Rotterdam se pronunció en una reciente intervención con los medios de comunicación retomado por Mediotiempo que no se pondría triste en caso de no ser uno de los elegidos por el estratega nacional para Qatar 2022.

“No pasa nada, si me toca estar es por un propósito y si no, sé que más adelante será. No me voy a cortar las venas por no estar, pero voy a luchar porque es un sueño que tengo desde chico, pero no estar, no me pondrá triste”, dijo el atacante mexicano de 23 años.

A Giménez no le sorprende en lo más mínimo que un centro delantero de los cuatro que están en la lista de 31 que entregó hace unos días el Tata Martino, sea el sacrificado.

“Desde un principio sabía que era un poco ilógico llevar a cuatro, cuando el técnico juega con un solo delantero, entonces me lo imaginaba y por eso no me sorprendió tanto porque sabía que esa era la idea”, evocó Santi.

Si bien Raúl Jiménez todavía no está recuperado al cien de la pubalgia, es cierto que ha mostrado mejoría; sin embargo, más allá de ello, el Bebote piensa en el plano personal y hace un lado que el artillero de los Wolves sea su ‘rival’ por ese lugar en el Mundial de Qatar 2022.

“Para mí es algo triste, porque queremos tener a todos de la mejor manera, por lo mucho que aportan. Y si están al 100 por ciento, el grupo también. Yo los apoyo de la mejor manera porque somos una familia y nos viene bien una competencia interna”, sostuvo.

El Bebote llegó apenas en agosto pasado al futbol de Países Bajos y más allá de haber llegado cuando la temporada ya estaba iniciada, continuó con el paso goleador que mostró en sus últimos partidos con Cruz Azul, a tal grado de que hoy en día es el goleador de la UEFA Europa League y ya suma algunos tantos en la Eredivisie.

En una pasada entrevista para para el diario Marca, Giménez dejó entre ver su alegría por cumplir el sueño de llegar a Europa, aunque dejó en claro que no por jugar en el viejo Continente estaba seguro su lugar en la lista de 26 jugadores de Gerardo Martino para jugar la Copa del Mundo, pues era consciente de las hegemonías al interior del Tricolor

“No sé si me veo más cerca o más lejos, no creo que el estar en un club cambie el estar dentro o no. Voy a trabajar para dar lo mejor de mí dentro de la cancha y ya después los que tomen la decisión que esté apto para estar escogido y que no quede en mí”, comentó el hijo del ex seleccionado nacional, Christian El Chaco Giménez.

