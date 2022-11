“No predica con el ejemplo”: Javier Lozano se lanzó contra Fernández Noroña por comprar en tienda “fifí”

Lozano criticó la "hipocresía" de Fernández Noroña (Fotos: archivo)

Gerardo Fernández Noroña, diputado del Partido del Trabajo (PT), quedó envuelto en el escándalo tras visitar una tienda de autoservicio de gama alta, ya que muchos consideraron que contradijo su discurso de austeridad. Entre las personas que lo criticaron está Javier Lozano, militante de Partido Acción Nacional (PAN).

Lozano utilizó su cuenta en Twitter para criticar al petista, respecto a quien aseguró que apela al populismo y la demagogia para ganar la empatía de los ciudadanos, para luego contradecir sus palabras.

“No se critica que haga sus compras ahí. De hecho, a mí me encanta esa tienda de autoservicio. Lo que es criticable y deleznable es la hipocresía de esta gente. NO predican con el ejemplo. Vulgares populistas y demagogos”, redactó el opositor a la Cuarta Transformación el 2 de noviembre.

Su comentario dividió la opinión en la red, ya que hubo quienes concordaron con él mientras que otros aseguraron que el posicionamiento de Fernández Noroña respecto al gasto público no debería ser cuestionado por las decisiones que toma en su vida privada.

Entre las respuestas a favor de Lozano estuvo “Los políticos de la 4T hacen todo lo posible por empobrecer a la ciudadanía, a ustedes los adoctrinan con la pobreza franciscana mientras que ellos viven como reyes” y entre las posturas en contra se pudo leer “O sea que no entiendes entre gasto público y gasto privado ¿Y dices que eres abogado?”.

La respuesta de Fernández Noroña

El legislador del PT no guardó silencio ante las críticas, pues incluso compartió la grabación en la que las mujeres que lo encontraron el supermercado gourmet lo cuestionaron por realizar su compras en su sitio que, aseguraron, no es accesible para todos los mexicanos. Aseguró que se trata de personas con complejos.

“Aparte de acomplejados, creen que no tengo derecho a comprar en City Market. ¡Pobres de sus pequeños, lo que tienen que vivir! Abur”

Este 2 de noviembre llevó su crítica a otro nivel e hizo referencia a la oposición al gobierno de Movimiento Regeneración Nacional (Morena). En un tuit afirmó que los opositores demuestran racismo y clasismo al criticar su presencia en un establecimiento de este tipo.

“Para los que no le queda claro, segregacionismo es el apartheid. Eso pretende la derecha, que haya lugares que nosotros no podamos pisar. Si eso no es miserable, además de clasista y racista, no sé que lo sea. Pero se dicen creyentes”, dijo en un tuit.

En el pasado Fernández Noroña fue criticado por acceder a una premium lounge en un aeropuerto (FOTO: MARGARITO PÉREZ RETANA /CUARTOSCURO.COM)

Cabe mencionar que esta no es la primera vez en que los adversarios de la 4T ponen en duda el discurso político de Fernández Noroña. En junio de este año fue criticado tras ser visto en un aeropuerto haciendo uso de una premium lounge.

“No soy pobre, ni clase-mediero. Soy hijo del pueblo de origen trabajador; me reivindico como tal, pero mi ingreso es un buen ingreso y yo no soy austero”, respondió a Joaquín López-Doriga, quien fue el que difundió la fotografía y lo acusó de enviar un “falso mensaje en los tiempos gloriosos, y falsos, de la 4-T”.

En aquella ocasión también puntualizó que la austeridad impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador está relacionada con las políticas públicas pero que quienes están en contra del gobierno en turno lo han utilizado para despolitizar y estigmatizar los bienes a los que tienes derecho los militantes de izquierda.

