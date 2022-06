Demandaron por USD 20 millones a Mariah Carey por su gran éxito de Navidad “All I Want for Christmas Is You”

Mariah Carey (EFE/ Nina Prommer)

Demandaron a la cantante Mariah Carey por su canción de Navidad, “All I Want for Christmas Is You”. Un compositor alega que infringe los derechos de autor de su canción con el mismo título, que fue lanzada cinco años antes de su éxito de 1994.

Andy Stone, cuyo nombre artístico es Vince Vance, que forma parte del grupo Vince Vance & the Valiants, presentó el último viernes una demanda contra Carey, de 53 años, en un tribunal federal de Nueva Orleans. Solicita al menos 20 millones de dólares por daños y perjuicios y alega infracción de derechos de autor y enriquecimiento injusto, entre otras reclamos.

Carey aparece en la demanda junto con su coguionista Walter Afanasieff y la compañía musical Sony.

Los documentos judiciales describen a Vance como un artista autónomo que en 1989 coescribió una canción titulada “All I Want for Christmas is You” y la grabó en un estudio de Nashville. Más tarde fue lanzada y “recibió una amplia difusión durante la temporada navideña de 1993... comenzó a aparecer en las listas de música de Billboard”.

La canción de Carey con un nombre idéntico, pero no con la misma letra y música, se publicó en 1994 en su álbum “Merry Christmas”. La demanda sostiene que Carey y los demás demandados “nunca pidieron ni obtuvieron permiso” de Vance para utilizar, reproducir o distribuir la canción y les acusa de infringir sus derechos de autor.

Carey aún no ha comentado públicamente la demanda. Sony Music no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios a primera hora del sábado.

La canción de Carey se ha convertido en un clásico navideño y en un elemento básico de las listas de éxitos de las fiestas, por lo que no está claro por qué la demanda se ha presentado ahora.

Los derechos de autor no se extienden generalmente sólo a los títulos de las canciones, con docenas de entradas registradas para “All I Want for Christmas is You” en la Oficina de Derechos de Autor de Estados Unidos hasta el sábado.

Los documentos judiciales dicen que los abogados de Vance se pusieron inicialmente en contacto con Carey y otros en abril de 2021 y siguieron con una carta en diciembre. “Incluso después de comunicar las preocupaciones con los demandados, el demandante no pudo llegar a ningún acuerdo sobre el uso de ‘All I Want for Christmas is You’”, dice la demanda.

Carey, conocida por éxitos musicales como “Fantasy” y “Hero”, ingresó este año en el Salón de la Fama de los Compositores, que en su página web la calificó como parte de “un grupo de élite de compositores” y dijo que había “escrito o coescrito 18 de sus 19 canciones número uno en el Billboard Hot 100″.

Tuvo su primer número 1 en Estados Unidos con “Vision of Love” en 1990 y pasó a ganar 5 premios Grammy, 3 títulos de Récord Mundial Guinness y un premio Ivor Novello con su característico estilo de 5 octavas que le valió el estrellato mundial por sus actuaciones musicales.

“All I Want for Christmas Is You” de Carey sigue siendo muy popular, con más de mil millones de reproducciones en el servicio de música Spotify, y para algunos es un anuncio no oficial del comienzo de la temporada navideña. Pero otros dicen que se ha convertido en algo excesivo e irritante, y un bar de Texas prohibió el año pasado que se tocara la canción antes del 1 de diciembre y, a partir de entonces, permitió que se tocara sólo “una vez por noche”.

(c) 2022, The Washington Post - Por Adela Suliman

SEGUIR LEYENDO: