“Favorece a los tramposos”: Mario Delgado acusó que el TEPJF permite al PAN hacer campaña adelantada

Mario Delgado Carrillo (Foto: Captura de pantalla)

El dirigente nacional del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado Carrillo, se lanzó en contra del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), al cual acusó de permitirle al Partido Acción Nacional (PAN) hacer actos anticipados de campaña.

Y es que, en el marco de la adelantada carrera por la silla presidencial rumbo al 2024, los distintos institutos políticos del país han hecho lo posible por perfilar su proyecto de cara a los comicios electorales a celebrarse en dos años.

En ese sentido, Morena denunció al PAN por haber incurrido en presuntos actos de campaña adelantada; sin embargo, de acuerdo con Delgado Carrillo, el Tribunal Electoral decidió no bajar spots de radio y televisión de dicho partido, referentes a los promocionales “Sí hay de otra”, por lo que acusó a la institución electoral de “favorecer a los tramposos”.

El Tribunal Electoral, contradiciendo el criterio utilizado contra #morena, ha decidido permitir que el PAN difunda spots en radio y TV de lo que, evidentemente, es una campaña rumbo a 2024.



Urge la #ReformaElectoral para terminar con este sistema que favorece a los tramposos. — Mario Delgado (@mario_delgado) October 31, 2022

“El Tribunal Electoral, contradiciendo el criterio utilizado contra Morena, ha decidido permitir que el PAN difunda spots en radio y TV de lo que, evidentemente, es una campaña rumbo a 2024″, acusó quien fue secretario de Finanzas durante la administración de Marcelo Ebrard al frente del entonces Distrito Federal (DF).

Además, el político de 50 años aprovechó para reafirmar la intención del bloque de la Cuarta Transformación por aprobar una reforma electoral en el país con la que desaparezcan las instituciones electorales vigentes, como el INE o el mismo Tribunal, para dar paso a otro organismo que organice consultas y elecciones con un presupuesto menor.

“Urge la reforma electoral para terminar con este sistema que favorece a los tramposos”, refrendó el exsenador, quien hoy en día preside al partido fundado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Evento "Cambiemos México Sí hay de otra" celebrado por Acción Nación (PAN) (Fotos: PAN)

Por su parte, en cuanto a la denuncia interpuesta por Morena ante el INE, la Comisión de Quejas y Denuncias del árbitro electoral resolvió el pasado 26 de octubre el interponer medidas cautelares al partido blanquiazul por la difusión, tanto en redes sociales como en medios tradicionales, del evento “Cambiemos México, ¡Sí hay de otra!”, en el que participaron varias personas servidoras públicas, quienes manifestaron interés en las elecciones federales del 2024.

Por su parte, el Instituto Nacional Electoral resolvió que no sancionará al Partido Revolucionario Institucional (PRI) luego que Morena también interpuso una denuncia en contra de dicho instituto tras la celebración del evento “Diálogos por México” en el que varios militantes destaparon sus intenciones de contender por la presidencia de México en 2024.

De este modo, el órgano electoral resolvió no aplicar tutela preventiva, pues se trató de hechos de realización incierta, ya que no existe evidencia de que el partido tricolor tenga intenciones de celebrar otro evento como el acontecido, por lo que la denuncia no fue procedente por actos anticipados de campaña.

En el evento "Diálogos por México", los priistas levantaron la mano para contender por la presidencia (Foto: Twitter/@PRI_Nacional)

“La Comisión consideró la medida solicitada como improcedente (...) Las publicaciones difundidas en medios de comunicación forman parte del quehacer periodístico de los referidos medios y, por tanto, no se justifica su retiro, pues están amparados en la libertad de expresión”, resolvió el INE.

Entre tanto, Delgado Carrillo fue criticado en redes sociales luego de que se le vio entre el público asistente al Gran Premio de México de la Fórmula 1, el pasado fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Y es que en Morena se manejó el discurso de que el evento era “fifí” y clasista, por lo que Mario Delgado fue tachado de “hipócrita” en redes sociales.

SEGUIR LEYENDO: