Gobierno de AMLO está cerca de romper el récord de homicidios de la última década

(Foto: Pixabay)

Pese a la política de seguridad de “abrazos y no balazos” del presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobierno de la autollamada Cuarta Transformación (4T) estima un récord de 44 mil 357 homicidios a lo largo de este 2022, lo que significaría la cifra más alta en los últimos 12 años.

Y es que cada día se acerca más a este número, pues hasta septiembre pasado se han registrado al menos 32 mil 49 homicidios, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

De acuerdo con el reporte “Evolución de las principales causas de muerte por grandes grupos de edad” del gobierno federal, del 2010 al 2020, las defunciones por “agresiones (homicidios)” en el país aumentaron de 25 mil 757 a 36 mil 773 por año, pero se prevé que aumente en 2022 a 44 mil 357 casos.

(Foto: Twitter/INEGI_INFORMA)

De acuerdo a las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) de defunciones registradas en 2021, el delito de homicidio ocupa el octavo lugar dentro de las 10 principales causas de muerte, sólo por detrás del Covid-19 (siendo la principal), enfermedades del corazón, diabetes mellitus, tumores malignos, influenza y neumonía, enfermedades del hígado y enfermedades cerebrovasculares. Mientras que en noveno y décimo lugar son por accidentes y enfermedades pulmonares obstructivas crónicas.

Cabe mencionar que la mayor cantidad de homicidios corresponde al sexo masculino con 31 mil 263, dentro de los cuales los grupos de edades de 15 a 24 y 25 a 34 años son quienes más perdieron la vida: siete mil 237 y 10 mil 355, respectivamente.

En cuanto a las entidades que acumulan el mayor número de este ilícito son: Guanajuato, con 4 mil 333; Baja California, con 3 mil 248; Estado de México, con 3 mil 119; Chihuahua, con 2 mil 739; Michoacán, 2 mil 696; Jalisco, con 2 mil 274; y Sonora con 2 mil 089.

(Foto: Twitter/INEGI_INFORMA)

Contrario a estos, los territorios con menos homicidios son Querétaro, con 9.5; Baja California Sur, con 9.3; Hidalgo, con 9.2; Durango, con 7.7; Aguascalientes, con 7.1; Coahuila, con 5.3 y finalmente Yucatán, con 2.3.

“La información se complementa con las actas de defunción del Registro Civil y los cuadernos estadísticos proporcionados por las Agencias del Ministerio Público. La tasa de defunciones registradas en 2021 por cada 10 mil habitantes fue de 88, lo que es superior en dos unidades a la información definitiva del año anterior”, refirió el Instituto.

“Hay resultados”: AMLO

Durante la conferencia matutina del pasado 6 de octubre, el presidente López Obrador fue cuestionado sobre los cambios en su estrategia de seguridad, a lo que respondió:

“No, no, tenemos que seguir con lo mismo porque dan resultados. Claro que yo quisiera que no pasaran hechos tan lamentables como ayer, pero es fruto podrido de lo que sembraron por muchos años, complicidades, componendas, acuérdense cómo se vinculaba autoridad con delincuencia”.

“Hay una descomposición, siempre lo he sostenido, que vino de la mano de la política neoliberal, eso no se debe de hacer a un lado, ¿cómo fue que llegamos a esto? Porque el caso de Totolapan, son organizaciones de tiempo atrás, no surgieron en este Gobierno y estamos buscando atender las causas y constantemente mandando mensajes”, aseguró.

Asimismo, afirmó que el homicidio doloso mantiene una hay una tendencia a la baja con una disminución de 14.6%, en comparación con el máximo histórico de 2018 (3 mil 74 homicidios).

