Cómo comprar una casa por menos de un millón de pesos en CDMX

Los precios de las casas en la Ciudad de México varían de acuerdo a la zona ubicada (Foto: Pixabay)

La Ciudad de México es una de las zonas más pobladas de todo el país con un aproximado de 130 millones de habitantes. La capital es una de las ciudades que más es solicitada para vivir. En los últimos años las rentas y ventas de las casas y departamentos han ido en gran incremento lo que ha imposibilitado adquirir una propiedad.

Los precios de las casas varían de acuerdo a la zona, sin embargo, es muy difícil encontrar alguna que baje del millón de pesos. En la CDMX las alcaldías más caras para vivir son: Benito Juárez, Álvaro Obregón, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo.

Por otra parte las demarcaciones más baratas de la ciudad son: Milpa Alta, Tláhuac, Iztapalapa y Gustavo A. Madero. En estas zonas es posible encontrar propiedades por debajo del millón de pesos.

De acuerdo al portal Lamudi, encargado de la venta de inmuebles, existen por ejemplo varias casas que oscilan entre 600 mil y 950 mil.

Para comprar una casa en CDMX es necesario tener en cuenta la zona en la que se ubica ya que elevan o bajan los precios (FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM)

En la alcaldía Gustavo A Madero existe una propiedad con un valor de 671 mil 743 pesos. Cuenta con tres recámaras y un aproximado de 150 metros cuadrados en construcción y 200 metros en terreno. Sin embargo, esta propiedad no acepta préstamos hipotecarios como los otorgados por dependencias de gobierno o alguna otra institución.

Otra propiedad por debajo del millón es la ubicada en la demarcación Álvaro Obregón. Cuenta con 4 recámaras y 196 metros construidos en un aproximado de 859 mil 600 pesos. No acepta créditos para comprarla.

Remates

Las viviendas en la Ciudad de México suelen ser de costos elevados porque el precio del valor del suelo es alto. Mucho influye la zona, pero en un ámbito general, el metro cuadrado en la CDMX está en 16 mil pesos. Esta es la razón por la que las propiedades de por lo menos 100 metros cuadrados están por encima del millón.





Entre las alcaldías más baratas para vivir, Tláhuac cuenta con varias opciones de venta según sitios de internet (foto:REUTERS/ Luis Cortes)

Cuando las casa que tienen precios atractivos, por ejemplo los mencionados anteriormente, son remates bancarios, lo que quiere decir que provienen de un adeudo. Estos inmuebles por lo general suelen ser baratos o con un precio menor al esperado.En algunas ocasiones suelen tener algunos defectos o no.

Las desventajas de estos inmuebles es que no están permitido adquirirlos por medio de algún crédito (Infonavit, Fovissste, etc) ya que al ser remates se espera adquirir el importe al contado. Esta situación dificulta la compra de las casas ya que las personas a veces no cuentan con la cantidad solicitada en un solo pago.

Para comprar viviendas baratas es importante tener en cuenta la zona en la que se encuentran. También poner atención en el precio, ya que si es muy atractivo, podría significar un remate bancario. Existen distintos sitios en internet que ofrecen el anuncio de propiedades, por ejemplo páginas o grupos en redes sociales. En estos caso es de recomendable checar la información proporcionada, si coincide con las fotos, si se muestran de buena calidad y si se puede apreciar la casa en buen estado.

Otro dato que se debe tener en cuenta cuando se adquiere una propiedad es contar con el registro de derechos sobre el inmueble. En algunas ocasiones las casa puestas en venta cuentan con problemas legales sin resolver, es decir no cuentan con escrituras y solo cuentan con sesión de derechos que no es lo mismo.

