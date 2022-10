“Va a ser un desma...”: Xóchitl Gálvez criticó la eliminación del horario de verano

Tras 26 años de uso, el Pleno del Senado de la República aprobó con 56 votos a favor por parte de Morena y sus aliados (Partido del Trabajo y Partido Verde) y 29 votos en contra de la oposición, la Ley de los Husos Horarios en los Estados Unidos Mexicanos con la que se determina un único horario estándar.

Sin embargo, durante el debate, la senadora por Acción Nacional (PAN) Xóchitl Gálvez se lanzó en contra de eliminar el horario estacionario, el cual fue aprobado en 1996. Durante su intervención en la tribuna, la legisladora se lanzó contra la acción que promovió Morena al asegurar que “va a ser un desmadre”.

La panista argumentó que con el horario de verano se tienen más horas de luz, por lo que mujeres y niños tienen más tiempo para estar fuera de casa, además de que se reduce la incidencia delictiva y se resuelven problemas de depresión.

“Por su puesto que el mudo está cambiado de husos horarios, pero está cambiando al horario de verano y está eliminando el horario de invierno”, aseveró la senadora albiazul.

La senadora del PAN, Xóchitl Gálvez Ruiz (Foto: PAN Senado)

“Justo en el Senado de Estados Unidos acaba de haber todo un debate donde demócratas y y republicanos se pusieron de acuerdo para eliminar el horario de invierno”, comentó la exdelegada de Miguel Hidalgo.

“Nuca fue un tema de ahorro de energía, fue un tema de que las cargas se distribuyeran (...) Entiendo que es un tema ideológico”, aseguró Gálvez Ruiz, quien alegó que la eliminación del horario de verano se trató de un capricho del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

A su vez, también criticó el dictamen en el que, dentro de los artículos se establece que cada entidad federativa puede elegir el horario con el que se va a quedar. “Crearon unos transitorios que le van a permitir a cada estado decidir qué horario tienen, eso va a ser un desmadre; no va a haber coordinación de horarios de aviones y económicos”.

Este 30 de octubre se atrasará una hora al reloj por última vez luego de 26 años (FOTO TERCERO DÍAZ /CUARTOSCURO.COM)

“Este dictamen no tiene un sustento técnico profundo, es simplemente cumplir, nuevamente una decisión del presidente, y se vale”, expresó, pero también criticó que la medida no tiene sustento técnico. “No hay evidencia científica que este cambio de horario cause problemas en la salud”, criticó.

En tanto, la aspirante a competir por la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México propuso que se analice el tema en materia de seguridad una vez que entre en vigor.

“Lo que yo propongo es que una vez que entre en vigor, analicemos el tema de la seguridad, analicemos cómo impacta que las mujeres salgan de noche de sus trabajos, como impacta en el comercio barrial la desaparición del horario de verano”.

El senado eliminó el horario de verano (FOTO: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO)

Por su parte, el senador por Morena, Félix Salgado Macedonio defendió el dictamen impulsado por su partido, al tiempo que señaló que en más de 20 años, la medida no significó un ahorro de energía representativo.

“En 1996 fue aprobado este nefasto horario de verano; 26 años después por fin llegó la justicia. ¿Qué decía Ernesto Zedillo? Decía que habría ahorro de energía y económico, argumentaban tantas sandeces y que nos iba a ir bien. Está comprobado que desde 1996 al 2022 ni siquiera hubo el uno por ciento de ahorro”, reprochó.

Tras la aprobación, el próximo domingo 30 de octubre el reloj deberá atrasarse una hora por última ve, luego de 26 años de haber tenido que cambiar la hora dos veces por año.

