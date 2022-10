“Nunca había visto tal corrientada”: Samuel García criticó absolución del “Bronco”

Samuel García lanzó sus opiniones sobre la absolución del Bronco (Foto: Facebook/Samuel García)

Luego de que se dio a conocer que el exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, mejor conocido como el Bronco, fue absuelto por un juez federal tras haber sido acusado por la presunta comisión de delitos electorales, el actual mandatario de la entidad emitió su opinión.

Samuel García Sepúlveda, gobernador constitucional del estado aprovechó su visita a la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, en donde habló sobre los criterios que se deberían considerar en la elegibilidad del fiscal general del estado, para manifestarse al respecto de la absolución de quien lo antecedió en el puesto.

A propósito de sus críticas a la actual fiscalía estatal, el emecista se lanzó en contra del anterior titular a quien acusó de negarse a continuar con la investigación contra el exmandatario.

“Ahí está el asunto del exgobernador, que el mismo fiscal que lo persiguió, se desistió. Yo nunca en mi vida había visto tal corrientada, perdónenme la palabra. Quien persiguió, consignó y llevó ante un juez la vinculación, al mes -por un interés diabólico- se desiste y deja libre al gran delincuente y promotor de la corrupción del gobierno de Nuevo León anterior”, reprochó el exsenador.

Tras su detención, Jaime Rodríguez "El Bronco" fue recluido en el Penal de Apodaca (FOTO: CUARTOSCURO.COM)

Samuel aseveró que, como mandatario, tiene el derecho de opinar al respecto. “Es claro que me tengo que meter como Ejecutivo y plantear estas aristas de qué no queremos para la fiscalía. ¿Qué queremos? Puedo darles un catálogo, pero empecemos por qué no queremos: una fiscalía politizada sería otro gran error”.

Y es que el mandatario acusó el mal ejercicio de la FGE durante los últimos años. “Varios funcionarios públicos, hoy, electos, fuimos víctimas de esa fiscalía. Que no se nos olvide cómo desde la fiscalía intimidaban ministeriales a esposas de candidatos, cómo salieron órdenes de aprehensión”, denunció.

Asimismo, el militante de Movimiento Ciudadano emitió sus consideraciones de cómo debería ser una nueva autoridad fiscal en la entidad. “En la práctica, yo desearía una fiscalía de litigio; hoy nuestra fiscalía es sumamente discrecional y no le rinde cuentas a nadie, insisto, a nadie. El fiscal o la fiscal decide, en primer lugar, qué denuncias investiga. Somos la fiscalía con más alto número de no ejercicios y no le rinde cuentas a nadie”, acusó.

La razón de mi detención, siempre lo dije, fue injusta y fuera de toda legalidad.

Hoy, un juez federal lo confirma.

He sido absuelto del supuesto delito electoral. — JAIME RDZ EL BRONCO (@JaimeRdzNL) October 26, 2022

En tanto, también recordó otro caso en el que el titular de la FGE dejó en libertad a otro funcionario acusado de la administración anterior.

“Ya hace un mes que renunció el fiscal. A un gran delincuente de Nuevo León, el que saboteó Agua y Drenaje, en esos dos días que no había cabeza, iban a dictar un inejercicio [sic], porque es una de las grandes discrecionalidades de este poder onmipotente que le dimos al fiscal de Nuevo León”, condenó.

Por su parte, fue durante la noche del pasado martes que Jaime Rodríguez Calderón dio a conocer a través de sus redes sociales que un juez federal le concedió la absolución.

Samuel García junto a AMLO (Foto: captura de pantalla / YouTube Andrés Manuel López Obrador)

“La razón de mi detención, siempre lo dije, fe injusta y fuera de toda legalidad. Hoy, un juez federal lo confirma. He sido absuelto del supuesto delito electoral”, compartió el también exdiputado federal.

Fue el pasado 15 de marzo que elementos de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales detuvo al Bronco, acusado de desviar recursos con el fin de obtener firmas para lograr su candidatura independiente a la presidencia de México en 2018.

No obstante, aún enfrenta una investigación por abuso de autoridad por el caso de Ecovía.

SEGUIR LEYENDO: