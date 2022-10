Gobierno Federal siempre pensó que el Tren Maya debía ser operado y administrado por Sedena

Desde el inicio pensamos que el Tren Maya debía ser operado, administrado, manejado por la Sedena, aseguró Andrés Manuel López Obrador. (Foto: Captura de pantalla).

Con relación a la construcción del Tren Maya, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), explicó los motivos por los cuales la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), está a cargo del proyecto y porqué la dependencia llegó tarde a las tareas de construcción.

Durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional, AMLO explicó: “La Sedena entró tarde al proyecto porque concluyeron tarde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y luego se fueron a la construcción de 2 tramos del Tren Maya mientras otros 5 tramos ya habían iniciado.”

El mandatario nacional resaltó que desde el inicio se pensó que el proyecto debía ser operado, administrado y manejado por la la Sedena, porque ellos forman parte de la construcción e informó que ya se tenía previsto que terminando el AIFA comenzarían con los tramos que les corresponden. “Les tocan los tramos 6 y 7, son alrededor de 250 km de vías ferreas, la mitad de doble vía y la otra mitad de una sola vía, que va desde Cancún, Tulúm, Chetumal y Calakmul”.

El presidente de México Andrés Manuel López Obrador aseguró que teminarán en tiempo y forma la construcción del Tren Maya. (Foto: Archivo).

A lo anterior, el presidente de México comentó que a la Sedena también le corresponde la construcción del aeropuerto de Tulum “Va bueno el avance, sí es una gran obra por eso estoy visitando con todo el equipo cada 3 semanas la penÍnsula de yucatán, Tabasco y Chiapas.

El mandatario nacional dejó en claro que terminarán en tiempo y forma el Tren Maya: “Sí vamos a concluir en diciembre de año próximo, vamos a probar con trenes en julio del 2023 por eso estamos aplicados día y noche y están trabajando muy bien las empresas”. Y respecto a la que reserva natural resaltó que dejarán miles de hectáreas de reservas naturales protegidas.

AMLO anunció que a partir de enero viajará cada 15 días para supervisar la obra porque aseguró que hace falta resolver algunos problemas: “A veces no alcanzan los camiones de volteo, a veces hace falta la fuerza de trabajo, la mano de obra, ahora que viene la inflación, subió el precio de la palma de aceite y hay que ocuparnos de ello. comentó.

Por otra parte, respecto a los cambios que se realizaron en el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) se hicieron “para imprimirle más velocidad a la obra, que se avanzara más y por eso está Javier May Rodríguez que es senador con licencia que tiene mucha experiencia en el trabajo con la gente, fue 2 veces presidente municipal del Comalcalco, Secretario e bienestar. Estamos disponiendo de los mejores cuadros , porque no se trata de cargos, sino de encargos, nos estamos desdoblando porque sino, no avanzamos” dijo López Obrador.

Los cambios que se realizaron en el Fonatur, encabezado por Javier May Rodríguez, se hicieron "para imprimirle más velocidad a la obra", aseguró AMLO. (FOTO: ELIZABETH RUÍZ /CUARTOSCURO.COM).

Recordemos que en febrero de 2021 la dependencia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador encargada del Tren Maya, uno de los principales proyectos de infraestructura de la administración, se defendió de los señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre sus gastos en dicho emprendimiento durante 2019.

El Fondo de Fomento Turístico (Fonatur) señaló en un comunicado que el Tren Maya “es un proyecto transparente que cumple con la normatividad”, luego de que la ASF le solicitara aclarar poco mas de 156.1 millones de pesos destinados a dicho emprendimiento.

Además, Fonatur indicó que continuará atendiendo las acciones emitidas por la ASF, clarificando las dudas que puedan surgir, para “defender la legalidad y transparencia con la que se ha manejado el proyecto de desarrollo integral” del Tren Maya.

