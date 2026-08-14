Sheinbaum llama a opositores “herederos de Santa Anna” y les recuerda frase de Napoleón por denuncias de Alito Moreno en EEUU

Sheinbaum arremetió contra Alito Moreno. | Presidencia

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La presidenta Claudia Sheinbaum llamó a la oposición “herederos de Santa Anna”, al acusarlos de buscar la injerencia del gobierno de Estados Unidos en México, después de que Alejandro Moreno, senador y dirigente nacional del PRI, viajó a Estados Unidos para denunciar a tres consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y pedir que se les restrinja la visa.

En “La Mañanera del Pueblo”, la mandataria calificó de “vergonzoso” que el presidente del PRI acudió a Estados Unidos tras ser sacionado por el INE y criticó que diversos senadores de la oposición recurrieron a medios estadounidenses para hablar mal del país.

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““Ahí tienen al presidente del PRI yendo a Estados Unidos, es vergonzoso, a pedir que le quiten visa a los mexicanos. (...) ¿Qué político mexicano va a agacharse, arrodillarse frente a Estados Unidos?””, afirmó en Palacio Nacional.

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