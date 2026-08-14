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Sheinbaum llama a opositores “herederos de Santa Anna” y les recuerda frase de Napoleón por denuncias de Alito Moreno en EEUU

La presidenta calificó de vergonzoso que el líder del PRI pidió revocar las visas de consejeros electorales

Sheinbaum arremetió contra Alito Moreno. | Presidencia
Sheinbaum arremetió contra Alito Moreno. | Presidencia
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La presidenta Claudia Sheinbaum llamó a la oposición “herederos de Santa Anna”, al acusarlos de buscar la injerencia del gobierno de Estados Unidos en México, después de que Alejandro Moreno, senador y dirigente nacional del PRI, viajó a Estados Unidos para denunciar a tres consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y pedir que se les restrinja la visa.

En “La Mañanera del Pueblo”, la mandataria calificó de “vergonzoso” que el presidente del PRI acudió a Estados Unidos tras ser sacionado por el INE y criticó que diversos senadores de la oposición recurrieron a medios estadounidenses para hablar mal del país.

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““Ahí tienen al presidente del PRI yendo a Estados Unidos, es vergonzoso, a pedir que le quiten visa a los mexicanos. (...) ¿Qué político mexicano va a agacharse, arrodillarse frente a Estados Unidos?””, afirmó en Palacio Nacional.

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