La cruda infancia de Yordi Rosado por el alcoholismo de su papá: “Me gritaba cosas horribles”

Yordi contó también que tuvo que hacerse cargo de los gastos de su educación a los 14 años (Foto: Televisa)

Con su faceta de entrevistador, Yordi Rosado ha mostrado una habilidad para lograr que sus famosos invitados le abran su corazón y le confíen pasajes duros y emotivos de sus vidas, como ha quedado de manifiesto en las ya decenas de programas que el conductor ha subido a su canal de YouTube.

Ahora el también locutor de radio invirtió los papeles y él mismo fue entrevistado en la plataforma Switch por el actor Kuno Becker, a quien le confió crudos pasajes de su infancia, cuando vivió maltratos por parte de su papá, quien sufría alcoholismo.

“Esa adicción de mi papá me generó otra adicción, la del trabajo; yo lo que quería era escaparme de mi casa, quería salirme... Fue terrible lo que viví, me costó mucho trabajo enfrentarlo”, contó Rosado visiblemente sensibilizado al recordar su niñez.

Yordi ha abordado el tema del alcoholismo en los libros que ha publicado (Foto: Instagram/@yordirosadooficial)

El grado de alcoholismo del padre de Yordi era tal, que el señor no podía disfrutar la convivencia familiar en abstinencia: “Mi papá tomaba diario, solamente los fines de semana no tomaba porque en teoría estaba con nosotros; tenía tal culpa emocional, tal cruda moral, que no tomaba, pero estaba como zombi”, añadió.

Y aunque Rosado nunca fue agredido físicamente por su padre, las palabras fuertes que le dirigió le causaron un gran impacto que a la fecha sigue recordando con aflicción: “Yo ya tenía como 10 u 11 años y mi papá llegaba y me gritaba cosas horribles… Para un niño de 10 años que tu papá llegue y te hable así es muy doloroso”.

La situación también afectó a la madre de Yordi, quien harta del comportamiento de su esposo “lo mandó a dormir” al cuarto del hoy comunicador, lo cual empeoró la relación. “Creo que ya cansada de mi papá, lo corrió del cuarto y lo mandó a mi cuarto... Era una pesadilla porque me gritaba y mientras estaba durmiendo soñaba sus pleitos, sus broncas; yo me acuerdo que estaba dormido y de repente oía su voz: ‘A ver hijo de la chingad*’, y me asustaba, sentía horrible, a veces lloraba”.

La adicción de su papá le generó a Rosado múltiples dudas que su cerebro infantil no alcanzaba a comprender. “No sabía por qué tomaba tanto”. Aunado a ello, a raíz del alcoholismo, la situación económica de la familia también se vio afectada:

“Mi papá vendía coches usados, hacía negocios todas las tardes, pero conforme fue aumentando el asunto del alcohol menos negocios había y menos dinero había”.

El ex conductor de programas como Otro rollo y Está cañón narró que incluso en cierta ocasión que su madre cayó enferma, ni eso provocó que su papá dejara el alcohol, por lo que se vio desamparado al grado de tener que hacerse responsable de sus estudios a muy temprana edad.

“Llego un momento que a mis 12-13 años mi mamá estaba en una cama con el tanque de oxígeno (porque se enfermó de los pulmones) y mi papá llegaba todos los días borracho, entonces no había dinero y empecé a buscar cómo generar dinero. (…) A los 14 años ya me pagaba la escuela, la prepa”.

Estas experiencias que marcaron su infancia, llevaron a Yordi Rosado a adentrarse en el tema para abordarlo en sus famosos libros de motivación personal. “Yo que he podido escribir un poco de todo esto en los libros, siete de cada diez personas del mundo estamos cerca de una persona con problemas de alcohol... La mayoría de las personas del mundo tienen un dolor muy fuerte que les ha causado el alcohol o cualquier droga legal o ilegal, yo sí te puedo decir que fue terrible lo que viví”, expresó el famoso.

SEGUIR LEYENDO: