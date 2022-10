“Existe un pacto de Morena con el crimen”: López Rabadán acusó a AMLO de no disminuir la violencia

La senadora volvió a arremeter contra el gobierno de AMLO (Foto: Senadores del PAN)

La vicepresidenta del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), Kenia López Rabadán, se volvió a lanzar contra el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y aseguró que la violencia continúa en México por culpa de un presunto pacto entre el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y el crimen organizado.

Fue por medio de un video en sus redes sociales que la panista indicó que el mandatario mexicano se encuentra desesperado porque la ciudadanía y la oposición olviden el hackeo del que fue víctima la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), pero aseguró que ni ella ni sus compañeros de lucha harán oídos sordos a la información que se dio a conocer.

Y es que la legisladora puntualizó que, con los datos que se dieron a conocer gracias al grupo hacker Guacamaya, se han conocido tres detalles del gobierno federa, especialmente el presumible vínculo entre la Cuarta Transformación y el crimen organizado, lo cual, desde su perspectiva, ha hecho que no se ataque a las organizaciones que delinquen en el país.

“Hoy López Obrador, desde la mañanera, demostró que está desesperado porque dejemos de hablar del hackeo a la Sedena. Por supuesto, quiere que dejemos de hablar porque hemos descubierto tres temas terribles. Primero, la corrupción que hay en su gobierno. Segundo, el vínculo que tiene Morena con el crimen organizado. Y tercero, los excesos del poder”, explicó este miércoles 19 de octubre.

¡López Obrador está DESESPERADO!



No quiere que se hable del hackeo al gobierno porque se evidencia:



-La corrupción de esta administración

-El pacto de Morena con el crimen

-Los excesos del poder



Aquí #LaContraMañanera de hoy: pic.twitter.com/jODZltO0bR — Kenia López Rabadán (@kenialopezr) October 19, 2022

Asimismo, cuestionó que se haya dado a conocer que el titular de Petróleos Mexicanos (Pemex), Octavio Romero Oropeza, tenga a su disposición presuntamente a 18 elementos de las Fuerzas Armadas para que lo cuiden durante su día a día.

Mientras tanto explicó a los grupos defensores de los derechos humanos o a mujeres feministas se les tiene catalogados como “grupos subversivos”, mismos que pueden representar un problema para la seguridad nacional.

“Es increíble que el titular de Pemex tenga a 18 soldados para que lo cuiden. Es terrible saber que el gobierno trata a las feministas y a los defensores de Derechos Humanos como grupos subversivos”

“También supimos gracias a este hackeo que el gobierno sabe cómo, cuándo y dónde van a asesinar a las personas y no hacen nada para detenerlo. Por supuesto que el presidente está desesperado para que dejemos de hablar del Guacamaya Leaks, pero no se lo vamos a permitir porque usted, señor presidente, solamente se dedica a hablar de politiquería y no de los temas importantes para los mexicanos”, expresó con indignación.

Kenia López Rabadán arremetió contra López Obrador (Foto: CUARSTOSCURO/Senado PAN)

Finalmente, la senadora sentenció que desde la oposición se seguirá velando porque se procure el respeto a los derechos humanos y seguirán combatiendo al “gobierno corrupto” que ha personificado la 4T.

“Aquí estamos, desde la oposición, recordándole lo que sí es importante: los derechos humanos, las mujeres. ¡Basta ya de corrupción en su gobierno! No nos va a detener y no vamos a dejar de hablar de este hackeo a la Sedena y a su gobierno”, finalizó.

AMLO indicó que el hackeo a la Sedena ya no es nota (Foto: YouTube/Andrés Manuel López Obrador)

Las palabras de la panista se dieron después de que el mandatario, durante la conferencia mañanera de este miércoles, puntualizó que el tema del hackeo a la corporación de seguridad “ya no es nota”, por lo que se negó a abordar el tema.

Además, pidió a los comunicadores concentrarse en otros datos, ya que mucha de la información que se difundió no es comprobable, desde su perspectiva, dijo que de lo que se puede abordar son los esfuerzos de su gobierno por combatir los problemas del país.

