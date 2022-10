Descenso en la temperatura y lluvias muy fuertes en el sur y sureste de México, el pronóstico del SMN

Clima en México para el 20 de octubre de 2022. Foto: Conagua Clima

El pronóstico del tiempo para este jueves prevé lluvias en buena parte del territorio nacional generadas, entre otras razones, por la presencia de la onda tropical número 28 en interacción con el frente frío número 4 y un evento del norte, así como a las bandas nubosas de la depresión tropical Diecinueve-E. De igual forma se espera un descenso en la temperatura ante la incidencia de un masa de aire frío que cubre la mayoría del país.

Respecto a la depresión tropical, se estima que continúe intensificándose hasta constituirse como tormenta tropical y más tarde, como huracán. El Servicio Meteorológico Nacional tiene una proyección en la que indica que el ciclón (ya como Roslyn) mantendrá una trayectoria rumbo a costas de México con un virtual impacto en tierra.

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas: Guerrero, Chiapas y Tabasco.

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes: Michoacán y Campeche.

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes: Jalisco, Colima, Oaxaca, Veracruz y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos: Nayarit, Estado de México, Ciudad de México, Puebla y Yucatán

México registrará temperaturas máximas de hasta 40º C en Sonora, Sinaloa, Baja California, Nayarit y Chiapas, y de hasta 35º C en Baja California Sur, Jalisco, Colima y Michoacán. En contraste, las mínimas podrían ser de -5º C en Chihuahua, Durango y Estado de México.

Pronóstico por regiones:

Valle de México: Cielo nublado, ambiente frío y bancos de niebla por la mañana. Por la tarde y la noche, se mantendrá cielo nublado con lluvias y chubascos en la Ciudad de México y Estado de México.

En la Ciudad de México se pronostica una temperatura mínima de 9 a 11°C y una máxima de 20 a 22°C. Para la capital del Estado de México, temperatura mínima de 6 a 8 °C y máxima de 17 a 19 °C.

Península de Baja California: Cielo parcialmente nublado por la mañana y ambiente matutino templado en la región y fresco en zonas serranas. Por la tarde, se pronostican nubes dispersas. Sin lluvias en la región. Ambiente vespertino caluroso a muy caluroso.

Pacífico Norte: Cielo parcialmente nublado la mayor parte del día. Probabilidad de lluvias aisladas en Sinaloa por la tarde y sin lluvias en Sonora. Ambiente templado por la mañana y frío en zonas serranas de Sonora. Ambiente vespertino extremadamente caluroso.

Pacífico Centro: Cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias puntuales muy fuertes en Michoacán, fuertes en Jalisco y Colima, así como chubascos en Nayarit. Ambiente fresco por la mañana y frío en zonas serranas. Por la tarde, ambiente cálido a caluroso.

Clima en México para el 20 de octubre de 2022. Foto: Conagua Clima

Pacífico Sur: Cielo nublado con probabilidad de lluvias puntuales intensas en Guerrero y Chiapas, además de lluvias fuertes en Oaxaca en la mayor parte del día. Ambiente matutino fresco a frío en zonas serranas, además de templado a cálido en horas vespertinas.

Golfo de México: Cielo nublado durante el día, con probabilidad de lluvias puntuales intensas en Tabasco, fuertes en Veracruz. Sin lluvias en Tamaulipas. Ambiente fresco a frío por la mañana con bancos de niebla en zonas serranas. Por la tarde, ambiente vespertino de cálido a caluroso.

Península de Yucatán: Cielo nublado la mayor parte del día con lluvias puntuales muy fuertes en Campeche, fuertes en Quintana Roo y chubascos en Yucatán. Ambiente matutino fresco por la mañana y cálido por la tarde.

Mesa del Norte: Cielo despejado a medio nublado con lluvias aisladas en Durango por la tarde. Sin lluvia en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí y Aguascalientes. Ambiente frío en zonas serranas, con temperaturas de -5 a 0°C y heladas en sierras de Chihuahua y Durango. Ambiente de templado a cálido por la tarde.

Mesa Central: Cielo nublado con bancos de niebla por la mañana. Probabilidad de chubascos en Puebla, así como lluvias aisladas en Morelos y Tlaxcala, sin lluvia en Guanajuato e Hidalgo. Ambiente matutino frío con posibles heladas en sierras de Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala. Ambiente templado por la tarde.

