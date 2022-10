Alma Cero reaccionó al romance entre su ex pareja y Verónica del Castillo

La hija de Eric del Castillo se ha dejado ver muy feliz junto a su nuevo novio. (Foto Instagram: @vdelcastillotv // @alma_cero)

Verónica del Castillo está envuelta en el escándalo una vez más. En esta ocasión por comenzar una relación amorosa con el ex novio de quien hasta hace unos días era su amiga, Alma Cero. Aunque ambas trataron de mantenerse al margen de la situación, fue la protagonista de María de todos los ángeles quien rompió el silencio y sin profundizar en detalles lamentó cómo ocurrieron las cosas, pues fue ella quien presentó a su entonces novio con su colega sin imaginar que le darían la espalda.

La intérprete de 47 años desfiló por la alfombra roja de los Premios Metro y antes de entrar al evento tuvo un encuentro con medios donde, como era de esperarse, fue cuestionada sobre cómo tomó el actual romance que sostiene su ex, René de la Parra, con Verónica del Castillo. Para comenzar, confirmó que entre ella y la ex participante de MasterChef Celebrity México existía una amistad.

“Sí, yo tenía una amistad con Vero, pero bueno, cada quien tiene sus códigos. No he tenido la oportunidad de hablar con ella ni nada, pero... no me interesa, no tengo nada de qué hablar. Creo que cada quien hace con su vida lo que debe hacer, toma las decisiones que debe de tomar y cada acción tiene una reacción en este mundo, se llama la Ley de Correspondencia y es una ley universal”, declaró para Ventaneando.

Alma Cero se mostró indiferente ante las fotografías que Verónica del Castillo ha compartido en sus redes sociales junto a su nueva conquista y comentó que todo ese tipo de contenido ya no le concierne porque ya no tiene relación con ninguno de los dos. Asimismo, aseguró que no va a interferir en dicho romance, pues prefiere mantener su distancia y continuar con su vida.

Verónica del Castillo tiene varias fotos con René de la Parra en su cuenta de Instagram. (Foto Instagram: @vdelcastillotv)

Yo soy una persona que cuando entra en la vida de alguien, cuando alguien me hace el honor de ser mi pareja, yo hacia el afuera me vuelvo ciega y cuando la vida me pide que salga de la vida de esa persona, yo hacia fuera me vuelvo muda.

Finalmente, dejó entrever que desconoce si René de la Parra le fue infiel con Verónica del Castillo, pues desconoce cómo iniciaron su relación. No obstante, prefiere pensar que nadie la engaño de alguna manera y mandó un contundente mensaje a la nueva pareja: “Quiero pensar que sí [comenzaron cuando ellos ya habían terminado] y está padre. Mira, a qué venimos a esta vida: por las historias y a ser felices”.

(foto Instagram: @alma_cero)

La actriz no dijo más al respecto, pero los conductores de Ventaneando criticaron a Verónica del Castillo por tener un romance con un ex novio de una amiga, pues consideran que de cierta manera es una traición: “Millones de seres humanos y que te fijes en el galán de tu amiga no está bien”, dijo Daniel Bisogno, mientras que Pati comentó: “Cuando una relación no está bien es muy fácil que alguien de esa relación volte a otro lado”.

¿Qué dijo Verónica del Castillo sobre su romance con René de la Parra?

En entrevista con el mismo programa de espectáculos confesó que su romance inició dos meses después de que el agente de bienes raíces se separó de Alma Cero: “Viene conmigo a terapia, yo lo ayudé, le hice un divorcio energético que son las terapias que yo hago y lo ayude a superar ese duelo. Estaba muy lastimado, muy dolido, la verdad”.

La verdad es que ya estamos viviendo juntos. Yo también dije ‘ósea, que flojera volver a vivir con alguien, que flojera me dan las chavas que van al gimnasio y desayunan y comen y todo con el galán a lado’ y es justo lo que estoy haciendo y estoy feliz.

