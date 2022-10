Sin elogios para Cabeza de Vaca: AMLO reiteró falta de coordinación con la administración anterior

(Foto: Twitter/@fgcabezadevaca)

Este 19 de octubre el presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), acudió a Tamaulipas para emitir el reporte se seguridad estatal. Durante la conferencia, el mandatario mostró su respaldo a Américo Villarreal, actual gobernador que recientemente tomó posesión.

En este sentido, el mandatario no solo aprovechó para dedicar elogios a Villarreal, sino también para señalar la falta de coordinación que existió con el gobierno local interno anterior.

Bajo este contexto, añadió que aún con las diferencias con el ex gobernador panista Francisco García Cabeza de Vaca, “el gobierno federal no dejó de dar apoyos, ni abandonó” al pueblo tamaulipeco.

A la par agregó un comentario haciendo referencia las elecciones estales pasadas, mismas en las que, según el mandatario, “el pueblo de Tamaulipas decidió cambiar”.

“Es cosa de no perder el impulso y que la gente vea que no fue en vano el aguantar amenazas y votar en secreto para que se diera el cambio. No tenemos derecho a fallarle al pueblo de Tamaulipas y el doctor Américo es una garantía de que va a estar a la altura de las circunstancias”, aseguró.

Y es que, para López Obrador, lo que más ha dañado al estado “ha sido la corrupción”, misma que habría estado presente en gobiernos anteriores y que impedía a la entidad “salir adelante”.

Durante la conferencia, también se abordó la deuda contratada con la banca de desarrollo y banca comercial, de la Secretaría de Finanzas tamaulipeca. Y es que el exgobernador panista Cabeza de Vaca dejó una deuda pública de más de 16 mil millones de pesos.

Sobre ello, el mandatario adelantó que apoyará a Villarreal para que este fin de año, a pesar de las deudas, no falte el presupuesto.

“Sobre todo que se tenga los sueldos y aguinaldos, que no tenga ninguna preocupación. Eso ya es un compromiso. Maestros, médicos, enfermeras, policías, oficinistas, que tengan seguridad que no les va a faltar”.

Francisco García Cabeza de Vaca

A inicios de este mes (octubre), se dio a conocer, según fuentes federales, que el exgobernador panista habría salido del país el pasado 28 de septiembre a través de Texas.

Esto, aparentemente debido al proceso que la Fiscalía General de la República (FGR) emprendería en su contra por presunta participación en delitos de delincuencia organizada y operación con recursos de procedencia ilícita.

Fue en 2021 cuando se giró una orden de aprehensión por estos delitos, junto con otras seis órdenes de captura presuntos miembros de una red de lavado en la que el exgobernador también habría participado.

Cabe señalar que tras la presunta salida del Cabeza de Vaca del país, la FGR solicitó el apoyo de la Interpol (Organización Internacional de Policía Criminal) para emitir una ficha roja en contra del exgobernador.

En tanto, la postura de García Cabeza de Vaca por las constantes acusaciones fue señalada tanto por él, como por colegas, como una persecución política en su contra.

“Me entero por un comunicado de SEGOB de supuesta orden de aprehensión y alerta migratoria en mi contra. No me extraña esta nueva andanada en la persecución política. Al Gobierno le urgen distractores. Mi defensa aportará la información pertinente. Basta de perseguir opositores”, escribió el exfuncionario el pasado 5 de octubre.

