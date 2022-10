Rosa Icela Rodríguez va al Senado “custodiada” por los titulares de Sedena y Semar

Adán Augusto López, Rosa Icela Rodríguez, Luis Cresencio Sandoval, José Rafael Ojeda, José Rafael Ojeda Durán y Ricardo Mejía Berdeja (Foto: Gobierno de México))

El general Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional y el almirante Rafel Ojeda Durán, secretario de la Marina Armada de México, no comparecerán este 19 de octubre ante el Senado de la República, confirmó Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

En medio de la polémica generada por la cancelación del General Luis Cresencio Sandoval para reunirse con una comisión de la Cámara de Diputados para hablar del hackeo al Ejército, el senador de Morena puntualizó que los secretarios de Defensa y Marina se limitarán a acompañar a la secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, quien será la única que responderá ante el Pleno de la Cámara Alta a las 11:00 horas.

Monreal explicó que los miembros del Gabinete de Seguridad acuden como parte de las comparecencias con motivo del cuarto informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero solo Rosa Icela Rodríguez deberá explicar los resultados en materia de seguridad y responder a los cuestionamientos de los senadores.

El 21 de septiembre el Senado aprobó el acuerdo para citar a comparecer ante esa Cámara a los miembros del gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador, incluyendo a los titulares de Sedena, Semar y de la Guardia Nacional, no obstante, este martes 18 de octubre se modificó el acuerdo para excluir de esta obligación a los miembros de las Fuerzas Armadas.

Luego que el Partido Acción Nacional (PAN) se negó a firmar el acuerdo con el que se modificó el orden de las comparecencias y dejó fuera de ellas a Luis Cresencio Sandoval y Rafael Ojeda, el senador Ricardo Monreal declaró que esta modificación se llevó a cabo por mayoría y argumentó que obedece a la tradición de que las Fuerzas Armadas no hablan ante el Pleno.

Las declaraciones de Monreal van ligadas a las del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, quien señaló que las Fuerzas Armadas no están obligadas a rendir cuentas al Poder Legislativo, luego que el general Luis Cresencio Sandoval se negó a acudir al recinto de San Lázaro y posteriormente canceló su encuentro con una comisión de la Cámara baja.

La postura de los dirigentes de las Fuerzas Armadas para no presentarse ante el Congreso despertó críticas, pues en países democráticos es obligatorio que estas rindan cuentas ante el Poder Legislativo y en países como Estados Unidos se considera como una falta grave su inasistencia.

Monreal agregó que en los transitorios se dejó abierta la posibilidad para que los secretarios de Defensa y Marina puedan ser citados, pero en otra ocasión, si así lo acuerdan los integrantes del Senado, sin embargo, para ello sería necesaria la mayoría de Morena.

De acuerdo con la agenda del Senado de la República, exclusivamente Rosa Icela Rodríguez podrá exponer ante el Pleno, y después habrá una primera ronda de preguntas por parte de los grupos parlamentarios por hasta 5 minutos, a los cuales deberá responder la secretaria de Seguridad Ciudadana.

AMLO defendió al titular de Sedena por cancelar reunión con diputados

CIUDAD DE MÉXICO, 15ENERO2021.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, acompañado de Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores; Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional; Rafael Ojeda, secretario de Marina, y Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, encabezaron la conferencia de prensa matutina. El presidente presentó el comunicado difundido por la Fiscalía General de la República (FGR) donde exonera al ex secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, de los cargos hechos por el gobierno de Estados Unidos respecto a nexos con el crimen organizado. Por su parte, el canciller declaró que se siguieron todas las líneas de investigación pero que las pruebas no fueron contundentes para poder enjuiciar al general. Por último, el presidente dijo que el expediente completo del caso estará disponible para que la población investigue. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

El presidente López Obrador aseguró en su mañanera de este 18 de octubre que el rechazo del General Secretario no debería ser de importancia para la opinión pública. Por el contrario, acusó que cuestionar los posibles privilegios detrás de su negativa incentiva a “la politiquería”.

“Es parte de lo mismo. Es la politiquería. No le den importancia a eso. No es nota. No. No es nota”.

En su lugar - y como suele ser costumbre del tabasqueño - culpó a sus opositores de que la magnitud de este caso haya escalado tanto: “Son nuestros adversarios conservadores. No hay que enojarse. Hay que estar contentos, alegres felices. Que se serenen; que se tranquilicen”, atajó entre risas.

