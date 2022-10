Pío López Obrador reclamó a la FGR por la tardanza en resolver el proceso en su contra

Pio Lopez Obrador (Foto: Twitter@JoseTakata7)

Luego de que el titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales (Fisel), José Agustín Ortiz Pinchetti, señaló en una entrevista que se citó a comparecer a Pío López Obrador, ahora como imputado por presuntos delitos electorales, el hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció este miércoles al respecto.

En su derecho de réplica en el programa de Joaquín López-Dóriga, en Radio Fórmula, aseguró que es “totalmente falso” que exista una nueva orden de aprehensión en su contra y que no ha tramitado ningún amparo para evitar que sea detenido.

“Ortiz Pinchetti hizo una serie de declaraciones que considero son imprecisas y algunas con alto contenido de falsedad [...] Las declaraciones de ayer no ayudan. Sino al contrario, generan más confusión en la opinión pública y continúan difamando a mi persona. Eso no sirve. Lo que sirve son las actuaciones de la Fiscalía”

Y es que López Obrador aclaró que quien comparecerá este jueves 20 de octubre ante la Fisel es David León, ex titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, uno de los imputados, pero no él.

El citatorio a comparecer emitido por la FGR, el 14 de octubre, NO era para Pío López Obrador sino para David León que entregó los sobres con dinero y de quien, por cierto, no se ha vuelto a saber nada. Debería acudir mañana 👇🏻 pic.twitter.com/R7UEztkdu6 — Azucena Uresti (@azucenau) October 19, 2022

Cabe recordar que en agosto de 2020, el periodista Carlos Loret de Mola difundió dos videos en los que se veía a Pío recibiendo dinero en efectivo de manos de David León, presuntamente para contribuir a las operaciones de Morena en el estado de Chiapas, en 2015.

En este sentido, acusó a la Fiscalía General de la República (FGR) por la tardanza de la Fisel para resolver proceso abierto que lo involucra en la presunta comisión de delitos electorales.

“Ya dije lo que tenía que decir, y en esa última fecha, además, yo elaboré una serie de preguntas al Ministerio Público, como ‘¿por qué durante dos años la fiscalía no ha investigado absolutamente nada?’”

Ortiz Pinchetti afirmó este martes que su dependencia no protege a Pío López y que la investigación hubiera terminado rápido, si no es porque el hermano de AMLO “enredó el asunto terriblemente” al declarar que sí recibió dinero a la prensa.

Al respecto, Pío rechazó que haya enredado el caso, pues lo que manifestó en la Revista Expansión “es de dominio público”.

“Dije la verdad. Yo no declaré nuevos hechos, como dijo el señor Ortiz Pinchetti”

De nueva cuenta confirmó que sí recibió dinero, pero que no fue directamente para AMLO, sino para fortalecer el “movimiento” en 2015

“No se hizo nada con esos recursos. Fueron aportaciones para apoyar al movimiento. Al movimiento. Que no se confunda con apoyar a un partido político”

“Yo no hablo en ningún momento de AMLO. Yo espero que esa declaración no sea un pretexto de la Fiscalía para seguir ‘chicaneando’ el tema [...] He comparecido las veces que han sido necesarias”, declaró.













Más información en desarrollo...