Heces, arsénico y mercurio: los riesgos de usar maquillaje pirata

La industria del maquillaje cada vez adquiere más fuerza pues para el año 2023, se prevé que generará alrededor de 800 mil millones de dólares. Es ya conocido que en las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México se encuentran sitios donde se pueden adquirir productos de dudosa calidad y a un precio bastante accesible; sin embargo, las personas muchas veces no conocen el riesgo que conlleva ponérselos en la piel.

El problema llega cuando se venden productos de marcas reconocidas a nivel mundial que se hacen pasar como originales a un precio mucho menor que el oficial. Infobae México se adentró a las calles de la capital en busca de estos productos con ingredientes de dudosa procedencia y que causan daños a la salud.

La calle de Alhóndiga es una de las más reconocidas en el Centro Histórico, pues se puede encontrar maquillaje de marcas lujosas a un precio mucho menor. Sin embargo, no es de la mejor calidad, puesto que algunos artículos que se exponen ya presentan daños desde el empaque.

Fenty Beauty es una marca creada por la excantante Rihanna (Foto: Infobae/ América López)

Marcas como Kylie Cosmetics, Beauty Creations, NYX Cosmetics, MAC, Fenty Beauty, Beauty Bay y Morphe se pueden encontrar en las calles y mercados. Anunciándose como productos originales. Incluso podrían lucir casi idénticos en el paquete; sin embargo, la fórmula no es la misma.

Un labial de Kylie Jenner en tiendas oficiales se anuncia desde 450 pesos; sin embargo, por 20 pesos se puede obtener una imitación casi idéntica. Un solo labial de MAC se vende en su tienda oficial online por 469 pesos en comparación con un paquete de 12 labiales por 450 pesos. “Los tengo agotados, la gente los busca mucho”, mencionó una de las vendedoras de los labiales.

La paleta para contornear e iluminar el rostro de Nyx Cosmetics tiene un precio oficial de 415 pesos en comparación con 200 pesos en calles del Centro Histórico, lo cual indicaría el ahorro de más de la mitad. Un solo labial de Morphe se anuncia en 270 pesos mientras que en el Centro Histórico se vende un paquete de 12 piezas por 300 pesos.

Los labiales de Fenty Beauty originales cuestan a partir de los 400 pesos cada uno, en el centro de la capital se puede conseguir un paquete de 12 labiales por 500 pesos. “Esto es marca, es original”, afirmó una de las vendedoras mientras señalaba los productos.

MAC es una de las marcas que más se encuentran clonadas en el Centro Histórico (Foto: Infobae/ América López)

En México, el área encargada de los cosméticos es la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), la cual pide diversos reglamentos generales para la prevención de riesgos sanitarios. El ingeniero químico de la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México, Arturo Pedroza, conversó con Infobae México y destacó algunos de las normas más importantes en la industria de los cosméticos.

Entre los que destacan se encuentran el acuerdo por el que se determinan las sustancias prohibidas y restringidas en la elaboración de productos de perfumería y belleza; la Normativa Oficial Mexicana (NOM) 259 sobre las buenas prácticas de fabricación en productos cosméticos; la NOM 059 sobre los métodos para determinar el contenido microbiano y la NOM 141 sobre el etiquetado para productos cosméticos preenvasados, el cual tiene que decir los datos del fabricante y los ingredientes que contiene el producto.

Arturo Pedroza comentó que la compra de productos falsificados implica un riesgo puesto que no están certificados ni amparados ante ninguna institución. “Puede ser un problema económico, la economía individual y lo más delicado son los efectos a la salud. En el caso de los productos cosméticos, muchas veces no es un efecto inmediato, suelen ser a largo plazo”, destacó. Asimismo, reiteró que al ser un producto ilegal, el consumidor pierde todos los derechos y no puede solicitar indemnizaciones en caso de daños.

Las diferencias entre un producto original y uno falsificado son complicadas de ver a primera vista, pues el empaque puede ser idéntico; sin embargo, el especialista destacó que sí hay cambios una vez que se utilizan, por ejemplo, el color, la consistencia, el aroma, así como la duración del producto en la piel.

Especialistas recomiendan comprar maquillaje en sitios seguros y oficiales (Foto: Infobae/ América López)

Ingredientes en maquillaje pirata

El especialista refirió que la calidad del maquillaje depende de la calidad de los ingredientes y el precio de estos depende de si su pureza es más baja. Además mencionó a Infobae México que, las partículas PM2.5, las cuales son materia particulada que muchas veces se encuentran en el aire y son contaminantes, se encuentran en la mayoría de productos cosméticos y no importa si es falsificado u original, pero de esto depende su concentración.

“Se ha demostrado que tienen efectos cancerígenos en la salud de la población. Ambientes o ciudades donde en el aire se encuentra una alta concentración las personas son más propensas a conseguir cáncer”, destacó.

Además refirió que los maquillajes son tópicos, por lo que la piel absorbe todo lo que se ponga encima y, a largo plazo, puede generar cáncer como el de tiroides.

Muchas veces se puede encontrar plomo y otros metales pesados; compuestos nitrogenados; compuestos aromáticos como benceno e incluso heces fecales, puesto que las maneras en la que se realizan este tipo de productos no son en las mejores condiciones.

A esto, el ingeniero bioquímico, Humberto Muñoz Flores, el cual labora en la marca Natural Benefits, agregó que en algunos productos se pueden encontrar colorantes industriales o algún otro tipo de ingredientes de uso industrial. “Como no tienen las mismas normas de un grado cosmético, igual pueden traer residuos de arsénico o plomo”, declaró a Infobae México.

“Aquí mismo en México puede haber lugares donde sean solo un ‘galerón’ y no se tengan las condiciones aceptadas por la Cofepris”, añadió.

La dermatóloga Beatriz Corrales, en una charla con Infobae México, añadió que este tipo de maquillajes, al ser réplicas donde la mayoría provienen de China, los metales pesados que se pueden encontrar son arsénico, mercurio y aluminio.

“Las bacterias más comunes que se encuentran son Enterococo faecalis (que habita el tracto gastrointestinal de humanos y mamíferos), la cual puede generar infecciones; Staphylococcus aureus, Escherichia coli, que también se encuentra en el tracto gastrointestinal del humano, y Citrobacter freundii”, añadió.

Los maquillajes de dudosa procedencia pueden generar infecciones en la piel y ojos (Fotos: Infobae México /Captura de pantalla)

Riesgos en la salud por maquillaje pirata

Además de las partículas PM2.5, las cuales pueden generar cáncer, los especialistas mencionaron a Infobae México que el uso de estos productos ocasionan reacciones alérgicas a la piel, sobre todo cerca de los ojos, ya que se generan afectaciones en la vista e incluso perderla por completo si se complica.

La cosmetóloga Marisol señaló a Infobae México que si se usa maquillaje pirata en la piel se altera el PH y salen brotes de acné, además de que puede generar una infección cutánea como una dermatitis atópica o incluso manchar la piel si tiene ingredientes que con el sol provoca pigmentación.

Además destacó que las personas no creen que puedan ocasionar un daño cuando los compran; sin embargo, cuando lo usan se dan cuenta.

Por su parte, la dermatóloga Beatriz Corrales dijo que, con base en su experiencia, ha tenido pacientes con dermatitis en los párpados por cosméticos de dudosa procedencia.

“Habla de la poca higiene con la que hacen los cosméticos. Por eso, los productos cosméticos originales llevan compuestos que controlan esa contaminación. Pero lo hacen hasta que se cumple su fecha de caducidad. A partir de ese momento no se garantiza que sus propiedades y su calidad microbiológica se mantenga durante más tiempo”, refirió.

Por último, Arturo Pedroza recomendó a la población a comprar maquillaje en sitios oficiales para evitar el consumo de un producto que no está certificado.

