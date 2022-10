Gente cercana a Grupo Firme prohibió difundir el video de Canelo Álvarez corriéndolos

La influencer tapatía aseguró que alguien se molestó con lo que reveló porque pensó que afectaba la imagen de Grupo Firme (Foto: Instagram)

Luego de que se creara una polémica porque supuestamente Canelo Álvarez habría corrido de la fiesta de XV años de su primogénita a Grupo Firme, Chamonic, la influencer que destapó lo que habría ocurrido, confesó que le “pidieron” no publicar el video que corroboraría los rumores por “respeto”.

El pasado sábado 15 de octubre se festejó el cumpleaños 15 de la hija mayor de Saúl Canelo Álvarez, Emily Cinnamon, donde uno de los encargados de amenizar la celebración fue Grupo Firme. Pese a que la fiesta aparentaba estar llevándose a cabo sin el mayor problema, la influencer Chamonic reveló el domingo en la estación de radio La Mejor (97.7 FM) que el boxeador habría corrido a los músicos.

No obstante, luego de que la polémica estallara, Chamonic reveló en sus redes sociales que recibió varios mensajes que le habrían confirmado lo que sucedió en la fiesta de XV años, pero también hubo una persona que se habría quejado respecto a la información y le mandó a decir que no podía subir el video de los hechos.

La popular banda de regional mexicano le cantó las mañanitas a Emily durante su fiesta de XV años (Foto: Instagram/@emilyc.alvarez )

Según compartió la influencer en sus historias de Instagram, alguien fue a reclamar que lo que se había dicho sobre la fiesta y, principalmente, sobre Grupo Firme, había sido mentira, pues esta persona pensó que las declaraciones de Chamonic afectaban la imagen de los músicos, por ello fue que pidió que no se subiera el video de lo que pasó. Sin embargo, en realidad ella comentó que Canelo habría estado pasado de copas y por ello les exigió que se fueran de los quince años de Emily.

“Me pidieron que no pusiera el video, que no se compartiera, que respetara... Me da risa porque la gente que no respeta pide respeto, wow, así es este mundo de incomprensible”

Chamonic agregó que por ahora no va a subir sus videos a las redes sociales, pero sí en cualquier momento alguien llegara a asegurar que su información no es verdadera, lo publicará para defender su credibilidad.

Las amenazas que recibió Chamonic luego de filtrar la información sobre el XV de la hija de Canelo pic.twitter.com/ibqM30wRmn — ShowMundial (@ShowmundialShow) October 18, 2022

“No voy a poner el video por ahorita, pero si yo empiezo a escuchar ‘ella dijo mentiras’ y ‘esta mentiras’, yo voy a defender mi credibilidad y voy a tener que sacarlo porque yo no puedo permitir que me digan mentirosa”, sentenció la tapatía.

La influencer también aclaró que el video no le pertenece y así como ella lo tiene en sus manos, muchas otras personas también, por lo que posiblemente ya muchas personas lo vieron, pero esto ya no es responsabilidad de ella ya que no lo ha publicado en sus redes sociales.

“No se puede compartir el video. Esperemos que no se comparta, pero si se comparte, pues ni modo, ya no es mi problema”

Y es que, según difundió Chamonic, cuando Grupo Firme hizo su entrada a la fiesta de Emily Cinnamon, mucha gente ingresó con ellos, lo que habría provocado un exceso de asistentes.

Aunado a ello, el pugilista ya estaba ebrio y, supuestamente, estaba utilizando la música como si fuera un karaoke, por lo que habría comenzado a molestarse cuando la agrupación comenzó su show.

“Corrieron a Grupo Firme y a Carín (León) de la fiesta. Los corrió Canelo porque él ya estaba entonado. Estaba ya tomado y muy terco cantando como si fuera un karaoke. Empieza a cantar el Grupo Firme y les dijo tal cual: ‘Se van a… porque ya me hartaron. Ya me enfadaron’ (...) Muy feo que se comportó Canelo porque sí se le pasaron las copas”, dijo la influencer en radio.

SEGUIR LEYENDO: