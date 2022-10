“El que nada debe, nada teme”, señaló diputado del PAN al secretario de Defensa por negarse a comparecer

Luis Cresencio Sandoval (Foto: Captura de pantalla)

Debido a que el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), General Luis Cresencio Sandoval, rechazó comparecer ante la Cámara de Diputados, el integrante de la bancada del PAN, Carlos Alberto Valenzuela señaló que su partido buscará una reforma para que los funcionarios federales estén obligados “a contestar lo que los legisladores preguntan en sus comparecencias”.

Luis Cresencio Sandoval canceló la reunión prevista para este martes con una comisión de Diputados para hablar del hackeo que sufrió el Ejército, debido a que una carta institucional de un legislador de Movimiento Ciudadano le pareció “irrespetuosa”, pues el documento le señalaba al general su negativa de acudir al recinto del Poder Legislativo y condicionar que el encuentro se llevara a cabo en instalaciones militares.

Luego que el secretario de Defensa canceló la cita con los diputados, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, justificó que Sandoval no está obligado a rendirle cuentas a los legisladores.

“No es el organismo ante el que tiene que rendir cuentas un funcionario, en este caso el secretario de Defensa”, dijo Adán Augusto López.

Adán Augusto López, secretario de Gobernación. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Al respecto, el diputado del PAN dijo: “En primer lugar, pareciera que hay algo que ocultar. Como dicen por ahí: el que nada debe nada teme. Hacemos de nuevo la invitación, no sólo al secretario de la Defensa, sino al resto de los secretarios; hay muchos que no han comparecido”.

Carlos Alberto Valenzuela destacó que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, tampoco ha acudido a comparecer ante la Cámara de Diputados en los cuatro años que lleva la actual administración federal, y lo que se exigirá desde Acción Nacional es la rendición de cuentas, la transparencia, el evitar esta opacidad”.

“Pareciera que por parte del Gobierno de Morena están cuidando con mucha fragilidad a los distintos secretarios ante la falta de resultados y ante los escándalos que han surgido en los últimos días”, apuntó el legislador del blanquiazul.

Los panistas cerraron filas con el presidente de la Comisión de Defensa, Ricardo Villarreal, por ello insistieron que es necesario que el titular de la Sedena se reúna con los diputados, sin importar que el encuentro se lleve a cabo en la Cámara de Diputados o en instalaciones militares, para abordar el tema de las filtraciones militares por parte del grupo de “hackers” denominado Guacamaya.

“Lo que queremos es que se dé esta reunión, que nos informen acerca de las filtraciones, que nos digan a los mexicanos qué de lo que está circulando en los medios y en las redes sociales es real, y que nos diga también hasta dónde estamos expuestos y comprometidos en la seguridad de los mexicanos al tener esta información tan a la mano de todos los grupos tanto de la delincuencia organizada como de distintos gobiernos”, manifestó Valenzuela.

AMLO minimizó la actitud de Luis Cresencio Sandoval

(Foto: Cuartoscuro)

Luego de la doble negativa de su secretario de Defensa para comparecer ante los representantes del Poder Legislativo, el presidente Andrés Manuel López Obrador minimizó el hecho y calificó como “politiquería” los señalamientos contra Luis Cresencio Sandoval.

“No se le debe dar importancia a eso. Eso no es nota, son nuestros adversarios conservadores”, atajó el titular del Ejecutivo al ser cuestionado sobre el tema.

López Obrador exhortó a los medios de comunicación a publicar otro tipo de temas porque la actitud de Sandoval ante los diputados no es relevante, “sigue sin afectarnos, no es que no me preocupe, es que no nos afecta”.

