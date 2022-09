Piojo Herrera estalló contra la Liga MX y su forma de competencia

El Piojo Herrera aseguró que el repechaje vuelve mediocre al futbol mexicano (Foto: Miguel Sierra/EFE)

El torneo de Apertura 2022 está llegando a su final y se enfila a la postemporada. De forma cuestionada, solamente los últimos seis lugares de la tabla general quedarán sin la posibilidad de aspirar al título y dicha situación ha causado descontento entre diversos personajes. Uno de los más disgustados es Miguel Herrera, quien arremetió contra el formato de repechaje y afirmó que su implementación solamente perjudica el nivel de competencia de la liga.

Durante la conferencia de prensa previa al último encuentro de la temporada regular para los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), el Piojo se pronunció acerca del repechaje. En ese sentido, aunque defendió su implementación después de la pandemia por el virus SARS-CoV-2, afirmó que la continuación en su aplicación solamente fomenta la mediocridad de los equipos ante la disparidad de condiciones.

“Seguiremos cayendo en la mediocridad porque hay equipos con 14 o 15 puntos peleando por meterse a este famoso repechaje y puede haber un equipo con 30, ojalá lo logremos, que no pasa directo a la liguilla. Son circunstancias que tenemos, pero los directivos tendrán que sentarse a analizar si es conveniente o mejor regresar a los ocho mejores del torneo y que disputen la liguilla. Es parte del negocio, pero en el negocio ya no me meto”, declaró.

Y es que el formato de juego solamente privilegia a los cuatro mejores equipos de la tabla general. Mientras dichas instituciones aseguran su participación en los cuartos de final, los ocupantes de los peldaños cinco a doce deben disputar un partido extra para garantizar su estancia, reduciendo la constancia en la competitividad de las instituciones en gran parte del torneo.

¿Cómo afecta a los Tigres el repechaje?

La situación podría afectar a los pupilos del Piojo Herrera. En caso de no ganar por más de siete goles al Atlético de San Luis, y que Santos pierda su partido, quedarán en la quinta posición. Con ello deberán enfrentar un partido de eliminación con el equipo número 12 de la tabla que aún no ha sido definido.

Si bien el equipo de Nuevo León cuenta con ventaja por el desempeño a lo largo del torneo y porque serán locales, el Piojo no descartó que su equipo pueda tener una mala tarde, caer ante la institución que mantuvo un peor desempeño a lo largo del certamen y, por tanto, quedar fuera de la lucha por el trofeo.

Los Tigres cerrarán su calendario regular contra el Atlético de San Luis (Foto: Gabriela Pérez Montiel/cuartoscuro.com)

A pesar de su argumento en contra del formato, el entrenador consideró que el repechaje fue una solución financiera ante la presencia de la enfermedad de COVID-19. Sin embargo, al haber superado la etapa de regreso en el ámbito deportivo, y toda vez que se regularizó la situación económica de los actores involucrados, sugirió que el próximo año debe volver el formato de los ocho mejores equipos.

“Esto del repechaje lo inventaron para ayudar a los grandes patrocinadores de los clubes que son las televisoras, las marcas, para poder tener un ingreso más porque no había futbol, gente, muchas cosas. Un partido extra ayudaba, pero hace un año se terminó esto y deberían pensar que en junio se podría erradicar”, expresó.

¿Cuáles son los equipos con un lugar en la liguilla?

Aunque falta un encuentro por disputar en la etapa regular, el Club América, los Rayados de Monterrey y Tuzos de Pachuca ya cuentan con un lugar asegurado en la fiesta grande del futbol mexicano. Aunque es menos probable, una combinación de resultados podría alejar a Santos del cuarto lugar. En tanto, Necaxa, San Luis, Mazatlán, Juárez y Tijuana se disputarán los últimos dos lugares del repechaje en la última jornada, mientras que Pumas, Atlas y Querétaro quedaron eliminados de forma definitiva.

