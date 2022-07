El día que Paulina Rubio enfrentó a Thalía en el programa de Verónica Castro

Paulina Rubio se integró primero a Timbiriche, siendo Thalía parte de la segunda generación (Foto: Instagram/@timbiri_chemex)

A pesar de que las enemistades femeninas en la industria pop parecen ser cosa del pasado, algunas de las más emblemáticas siguen cautivando a nuevas generaciones que se interesan por saber qué pasó para que el nombre de una cantante sea relacionado en automático con el de otra.

Paulina Rubio vs. Thalía posiblemente es la rivalidad en español más grande en la historia de México, pues a pesar de contar con carreras en solitario sumamente exitosas, su pasado como integrantes de Timbiriche ha dejado entrever que siempre existe la necesidad por sobresalir en una agrupación o de lo contrario se puede llegar al olvido mediático.

Por ello, en un viral video de TikTok algunos han recordado y uno de los enfrentamientos más divertidos y controversiales de las cantantes cuando eran aún unas adolescentes siendo un espacio conducido por Verónica Castro el escenario perfecto para que La Chica Dorada y la protagonista de Quinceañera dieron las primeras bases de un conflicto que hasta la fecha busca un fin con una colaboración musical.

Aunque la hija de la fallecida primera actriz, Susana Dosamantes, entró a la agrupación desde su creación, la simpatía de Thalía poco a poco fue provocando que los medios de comunicación de los años 80 empezaran a colocar en sus principales portadas que ambas no llevaban una relación buena afectando notablemente la trayectoria del resto de sus compañeros que no sobrevivieron a la lucha del público que se dividió olvidando Timbiriche.

“Les tiran mucho sobre todo porque dicen que ustedes no se llevan bien en el grupo, que tienen problemas muy fuertes, ¿es verdad eso?”, preguntó Verónica Castro a lo que de manera casi inmediata respondió la intérprete de canciones como Yo No Soy Esa Mujer, Ni Rosas Ni Juguetes y La Danza del Escorpión.

“Yo quiero decir que es bueno que tomes este tema porque precisamente hace creo que 15 días salió algo muy feo en una revista sobre Thalí y yo y me gustaría que aquí lo aclaremos. Yo creo que esto es una familia donde todos tenemos problemas, donde yo me peleo aquí y allá; sí me he peleado con Thalía y todo pero lo arreglamos muy bien Thalí y yo”, comenzó a relatar.

Actualmente su público pide una colaboración para cerrar la revalidad viral (Foto: Instagram/@paupau_mx)

La discusión que habría ocurrido en Colombia, según La Chica Dorada, terminó en lágrimas y sanación pues en ese momento la relación y comunicación un era muy buena: “Nos sentamos a llorar las dos y dijimos ‘Caray somos hermanas’ y yo pienso que es lo bueno, que todavía tenemos sentimientos. Pero por mala onda hay gente que está como espía y anda contando cosas haciendo todo en grande”, agregó.

En 1988, año en el cual ocurrió la entrevista, diversas revistas aseguraron que Paulina Rubio estaba hablando mal de a Thalía ya que tenía “celos” de que “la nueva” opacara su paso por la banda, por lo que La Chica Dorada no dudó en enfrentar todo de manera pública, pues los fans presentes también insistían en el tema.

“Dicen que yo ataco a Thalía, que le tengo envidia, pero yo creo que Thalía es una chava guapísima y con mucho talento pero yo tengo lo mío y pues a los 17 años yo no creo que alguien se pueda morir de envidia, al contrario si yo veo algo en ella o Thalía ve que tengo algo ella va a querer super o yo a ella, como en las telenovelas y muchas cosas que Thalía y yo desempeñamos fuera de Timbiriche”, señaló Rubio.

Paulina y Thalía son consideradas como dos de las más grandes exponentes del pop en español Fotos: Instagram @paulinarubio / @thalia

Aunque Thalía fue muy breve sobre la situación, los usuarios argumentan que durante breves segundos se pueden notar sonrisas de incomodidad por parte de la intérprete de Equivocada, haciendo de la confrontación que pretendía terminar con un rumor de enemistad en un argumento más de porqué no se llevaban bien.

