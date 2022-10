Defraudó millones en Argentina, lo buscaba la Interpol y México lo extraditó

México extraditó a defraudador argentino (Foto: FGR)

La Fiscalía General de la República (FGR) en México extraditó a un ciudadano argentino buscado por la Interpol y acusado de haber realizado estafas y defraudación por millones de pesos.

En cumplimiento al Tratado de Extradición firmado entre México y Argentina, el individuo fue entregado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) a autoridades del país sudamericano, tras ser requerido por el Juzgado Nacional de lo Criminal y Correccional No. 22 Secretaría No. 148 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Se trata de Sergio José “L” quien, de acuerdo con lo informado por las autoridades ministeriales en México, entre 2013 y 2014 fue el responsable de realizar diversas operaciones de compraventa de unidades funcionales de un fideicomiso con residencia en Buenos Aires.

Sergio José Lipovich, FGr (Foto: FGR)

La estafa fue resultado de que él, como vendedor de la empresa “Estilo Urquiza” S.A., no informó a la misma de la venta cuyo valor de las operaciones alcanzó los 10 millones de pesos, por lo que, al no reportar las ventas, no entregó los recursos monetarios correspondientes.

Fue por esa razón que el Gobierno de México hizo cumplir el acuerdo de extradición celebrado con Argentina, por lo que a la solicitud, se cumplimentó la entrega del hombre, quien era buscado por la Policía Internacional acusado del delito de defraudación por administración fraudulenta.





