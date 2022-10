Claudio X. González respondió a Morena y la 4T: “Es un gobierno que no gobierna”

Claudio X. González arremetió contra Morena y pidió sacarlos en 2024 para poder combatir la pobreza y la inseguridad (FOTO: CUARTOSCURO.COM)

El empresario Claudio X. González Guajardo respondió a las burlas y críticas que recibió su nueva organización “Unid@s” por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y la Cuarta Transformación.

Por medio de su cuenta oficial de Twitter, el líder de la oposición se lanzó sin piedad contra el actual gobierno federal y los acusó de ser un “gobierno que no gobierna”, ya que no se encarga de los rubros básicos que necesita atender todo Estado como la salud o la seguridad.

Asimismo, puntualizó que la 4T se ha caracterizado por que solo le interesa hacer campañas de propaganda, en las cuales presuntamente usan la mentira y la intimidación en contra de los diferentes grupos que se han formado en la oposición.

“EL DE MORENA ES UN GOBIERNO QUE NO GOBIERNA. No se encarga de la salud (un caos), no se encarga de la educación (se mal-encargan los sindicatos), no se encarga de la seguridad (se mal-encargan los militares)…Morena solo se encarga de la propaganda, la mentira y la intimidación”, redactó este domingo 16 de octubre.

EL DE MORENA ES UN GOBIERNO QUE NO GOBIERNA. No se encarga de la salud (un caos), no se encarga de la educación (se mal-encargan los sindicatos), no se encarga de la seguridad (se mal-encargan los militares)…Morena solo se encarga de la propaganda, la mentira y la intimidación. — Claudio X. González G. (@ClaudioXGG) October 16, 2022

Las palabras del magnate salieron días después de que el mandatario mexicano aprovechó su conferencia mañanera para “mofarse” de la nueva organización, esto porque se presentó una nueva alianza para vencer a Morena en las elecciones del 2023 y 2024.

Ante los cuestionamientos de la prensa que se encontraba en Palacio Nacional, indicó que crear una nueva oposición “no es lo que importa”, puesto que, sentenció, los conservadores han estado cambiándole el nombre a su unión, pero presuntamente no han comprendido las necesidades de la población mexicana.

Por lo que el tabasqueño se unió a estos cambios de nombre y refirió que también pueden ser conocidos como “UFC” -haciendo un símil de un nombre de una organización deportiva-, siglas de “Unidas Fuerzas Conservadoras”.

“Están llamando a una nueva alianza que se llama Unidos. Es la UFC: Unidos Fuerzas Conservadoras. Ya no es Va por México”

El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados también cuestionó a la alianza de la oposición (Foto: Twitter/@rubenmoreiravdz)

No obstante, las críticas no solo se dieron al interior del bloque oficialista, éstas también salieron del diputado Rubén Moreira, coordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados.

Durante una breve declaración a medios de comunicación, Moreira Valdez recordó el miércoles 12 de octubre que, en la presentación de dicha plataforma, no estuvieron presentes los líderes partidistas que integran la coalición Va por México, además de expresar ciertos cuestionamientos contra esta nueva asociación que se autoproclamó ciudadana, pero que busca incidir en la política mexicana.

Dichas declaraciones salieron a la luz cuando uno de los reporteros preguntó al legislador del Partido Revolucionario Institucional si, aún a pesar de la diferencia generada con Va por México, el tricolor estaría presente en “Unid@s”, a lo que reviró que ni el PAN ni el PRD estuvieron en presentes en la ceremonia de presentación.

Y, para responder más puntualmente la pregunta del comunicador, el diputado dijo que ese tema se debe de tratar al interior de cada partido y, posteriormente, entre los institutos para definir su posicionamiento y poder fijar una agenda en común.

Por su parte, fuentes revelaron a Políticomx que al Partido Acción Nacional (PAN) le preocupa la nueva plataforma que anunció Claudio X. González, por lo que la dirigencia panista, a cargo de Marko Cortés, está buscando cómo acercarse de nuevo con grupos de empresarios que apoyaron inicialmente la alianza PRI-PAN-PRD para no quedarse fuera de la jugada.

SEGUIR LEYENDO: