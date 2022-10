Luis Gerardo Méndez recordó el reto más complicado al que se enfrentó cuando llegó a Hollywood

Fotografía cedida por EGEDA que muestra al actor mexicano Luis Gerardo Méndez. Una celebración del arte y la vida. Eso es lo que busca Luis Gerardo Méndez para la próxima gala de los Premios Platino del Cine y el Audiovisual Iberoamericano, que tendrá lugar el 3 de octubre en Madrid y que el actor mexicano presentará junto a la actriz colombiana y española Juana Acosta. EFE/ Cortesía EGEDA

Luis Gerardo Méndez se ha posicionado por más de un lustro como uno de los actores más populares dentro del entretenimiento en México, su llegada al estrellato llegó en el 2013 gracias a su protagónico en Nosotros los Nobles. Además, de qué ganó popularidad al dar vida a Salvador Iglesias en la serie de Netflix, Club de Cuervos.

Debido a su notoria presencia frente a las cámaras, Méndez se ganó el derecho de elegir las producciones de manera preferencial, así lo dio a conocer durante una entrevista con Roberto Martínez donde narró que él ya no tenía que buscar los castings, sino que ellos lo buscaban.

Sin embargo, para seguir creciendo personal como actor se tenía que mover hacia EEUU para ganar mayores y mejores papeles, pero como era de esperarse el cambio de contexto fue complejo para el intérprete de ahora 40 años.

“Para mí trabajar en Estados Unidos fue algo muy difícil. Yo hice 200 audiciones en las que me dijeron: ‘No, gracias o ni siquiera un call back’, antes de hacer Murder Mystery, cuando yo ya en México no hacía audición para nada, todo era una oferta”, recordó el también productor mexicano.

Más adelante, Luis Gerardo reconoció que su llegada al mercado estadunidense se vio mermada de manera positiva gracias a sus actuaciones en Nosotros los nobles y Club de cuervos, pero empezó a perder papeles, ya que se dio cuenta de que tenía problemas en su pronunciación.

Este hecho, de hablar un idioma que no fuera su lengua materna desanimó un poco al histrión oriundo de Aguascalientes, sin embargo, encontró la manera de vencer aquella desventaja.

Cast member Luis Gerardo Mendez attends a premiere for the film "Me Time" in Los Angeles, California, U.S., August 23, 2022. REUTERS/Mario Anzuoni

“Llegó un momento en el que dije: ‘Probablemente, esto no es para mí’, hasta que fui a este curso en donde te enseñan a audicionar y me di cuenta de que lo que estaba haciendo mal es que como mi inglés no es mi lengua materna, cuando había alguna palabra que no sabía cómo pronunciar, mi truco estupid* era decir la palabra más bajito”, recordó.

Fue hasta el año 2003 cuando Luis Gerardo tuvo la oportunidad de hacer su debut en televisión haciendo un papel secundario en Ladrón de corazones. Su primera aparición en la pantalla grande llegaría al siguiente año en la cinta Santos Peregrinos (2004).

Sin embargo, no fue hasta el 2013 cuando se consolidó en la escena actoral de México con el personaje de Javi Noble en la película Nosotros los Nobles (2013) de Gary Alazraki. Desde ese entonces, Luis Gerardo demostró su enorme talento en el arte dramático.

El reconocido actor reveló que casi no consigue el papel en la famosa serie de Netflix

Desde aquel momento el intérprete mexicano logro posicionarse en el gusto de la población mexicana. Ya en el 2019 como un actor consolidado, dio vida a Cantinflas en su bioserie en 2014.

Más tarde logró su sueño de encabezar una puesta en escena en Hollywood como productor y, además, protagonizó la película original para Netflix, Misterio a bordo (2019) junto a dos de las estrellas del cine más importantes de EEUU, Adam Sandler y Jennifer Aniston.

