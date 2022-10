Usuarios arremetieron contra Alejandro Fernández por supuestamente maquillarse; así respondió el famoso

(Foto Instagram: @alexoficial)

Desde hace unos meses, Alejandro Fernández ha sido blanco de críticas machistas y homofóbicas por su innovadora forma de vestir y ahora, El Potrillo nuevamente fue atacado tras colocar una fotografía en donde algunos usuarios en redes comenzaron a decirle que supuestamente estaba maquillado.

Fue a través de su cuenta de Instagram donde el cantante de éxitos como Me dediqué a perderte, Como quien pierde una estrella, Hoy tengo ganas de ti o Nube viajera mostró algunas imágenes acompañado de su nieta Cayetana y, aunque la mayoría de las reacciones por parte de los internautas fueron de admiración y cariño, otros aprovecharon el espacio para criticar al famoso.

“En la segunda foto se le ve un filtro raro a @alexoficial”. “Ay canijo Alex anda con pestañon postizo”. “Se ve muy maquillado, qué raro está eso”. “Hermana, la máscara de pestañas, recuerda, tip desmaquillante después de cada show”, son algunas de las menciones que aparecieron.

En la imagen donde fue criticado, Alejandro aparece cargando a su nieta, mientras ella acaricia un pony, pero el artista no está maquillado, sino que porta unos lentes.

(Foto: Ig alexoficial)

Ante esta situación, el Potrillo no se quedó callado y compartió un nuevo post en donde se le ve cargando a su otra nieta Mía, a quien le colocó un sombrero con un mensaje poco sutil: “Put* el que lo lea”.

Asimismo, en la descripción de esta publicación el famoso señaló: “Mi otro tesoro … mia ! y si alguien lo lee … shhhh jajajajajaja”.

Una vez más los comentarios no se hicieron esperar y los usuarios se mostraron divertidos con la respuesta que dio el hijo de Vicente Fernández.

“Llegué tarde a ver tu advertencia, porque lo leí”. “Mejor no digo nada”. “@alexoficial que frasesita eeehhh...lo leí hermoso Bb”, escribieron los cibernautas.

Cabe recordar que fue a finales de agosto cuando trascendieron unas fotografías en donde Alejandro Fernandez posó durante sus vacaciones en Italia, ahí se podía ver al cantante con looks muy a la moda y atrevidos, pero la respuesta por parte de varios usuarios de Instagram no fue favorecedora para el intérprete y comenzaron a cuestionar su orientación sexual por el simple hecho de su estilo para vestir.

(Foto: Ig alexoficial)

Así, con cubrebocas y cubierto con una sudadera con capucha, el hijo de Vicente Fernández mencionó a su regreso a México que los atuendos que utilizó no representaron algo fuera de lo normal para él, ya que esa es su forma de vestir.

“Estoy de vacaciones no es como que pretenda disfrazarme, estoy en la playa... no traigo nuevo look, así soy, ni modo de que me haya pintado el cabello de blanco”, dijo refiriéndose a que parte de la sorpresa para sus fans es que lució un cabello completamente platinado.

Respecto a los duros comentarios en redes sociales, Alejandro Fernández le recomendó a sus haters que se enfocaran en sus propios asuntos y lo dejaran tranquilo.

“Nada mas vivan sus vidas y dejen vivir a los demás, no me afecta en lo absoluto, pero digo: creo que deberían dedicarse a estar en sus vidas y no estar al pendiente de los demás”, señaló.

De igual manera, algunos de los reporteros no dudaron en insistir si se dejaría el cabello como lo mostró desde su cuenta de Instagram, a lo que el intérprete de Si tu supieras mencionó que no era algo de lo cual pensara ocuparse, pues fue un cambio natural que tuvo.

