Ricardo Anaya y Francisco García Cabeza de Vaca son perseguidos políticos, aseguró Julen Rementería

Julen Rementería, aseguró que el exgobernador de Tamaulipas, Cabeza de Vaca y el excandidato presidencial Ricardo Anaya son perseguidos políticos. (Foto: Especial).

El coordinador del PAN en el Senado, Julen Rementería, aseguró que el exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca y el excandidato presidencial, Ricardo Anaya son perseguidos políticos de la actual administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Aunque el legislador panista desconoce el paradero de Cabeza de Vaca , luego de que trascendió que el exlegislador huyó del país tras terminar su mandato, además de que cuenta con una orden de aprehensión en su contra, pues es acusado de delincuencia organizada.

“Desconozco cuál es el paradero. Al final de cuentas es un tema que no lo tenemos nosotros y tampoco tenemos por qué tenerlo, porque no es lo importante”, refirió en conferencia de prensa.

El líder panista comentó que el Gobierno Federal ha convertido a quienes ya tenía en la mira en prófugos y perseguidos políticos como ocurrió con el excandidato presidencial Ricardo Anaya.

“Cómo convierte de la noche a la mañana a quienes ya tenía en la mira, los convierte ya en prófugos, en perseguidos, no solamente políticos si no ahora penales, judiciales… en donde evidentemente como fue el caso de Anaya, como fue el caso de los exsenadores, como han sido muchos tristemente en este país. No es un asunto por excepción lo de la prisión preventiva oficiosa…”, explicó.

Ricardo Anaya fue señalado por la Fiscalía de recibir sobornos. (Foto: Archivo).

Recordemos que desde el pasado julio el panista compareció por videoconferencia ante la Fiscalía General de la República (FGR) debido a que fue señalado por la Fiscalía de recibir sobornos, Aquel día el instituto Nacional de Migración (INM) informó que el excandidato presidencial Ricardo Anaya se encuentra fuera de México y dejaron que claro que a la fecha ninguna autoridad ha solicitado una alerta migratoria a nombre de Ricardo Anaya Cortés .

La Fiscalía General de la República (FGR) anunció la tarde del miércoles que la acusación contra Anaya apunta a su participación en una trama delictiva con el fin de entregar el petróleo mexicano a compañías extranjeras, al decir que recibió casi siete millones de pesos para votar a favor de la reforma energética como diputado en 2014. Los investigadores buscan que el juez impute al político por asociación delictiva, cohecho y lavado de dinero.

Por su parte, García Cabeza de Vaca hizo su última aparición pública el pasado 27 de septiembre en Ciudad Victoria, Tamaulipas; trasciende que al día siguiente, el 28 de septiembre, habría abordado un avión del Gobierno del Estado de Tamaulipas, con rumbo a Reynosa y presuntamente salió con rumbo a Estados Unidos.

El miércoles 6 de octubre, contrario a lo que sucedió con Anaya, esta vez el Instituto Nacional de Migración (INM) sí emitió una alerta migratoria en contra de Francisco García Cabeza de Vaca para verificar cualquier salida o entrada del país del exgobernador de Tamaulipas. Sin embargo, este proceso habría llegado tarde.

Cabeza de Vaca salió del país desde el pasado 28 de septiembre hacia de Texas. (Foto: Archivo).

De acuerdo a fuentes federales, aseguraron que el exfuncionario del Partido Acción Nacional (PAN) salió del país desde el pasado 28 de septiembre hacia Texas.

A finales de septiembre, Mario Delgado, dirigente de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), arremetió contra García Cabeza de Vaca. En su declaración mencionó que el entonces gobernador de Tamaulipas “amanecerá como preso o prófugo de la justicia” debido al actual proceso de investigación que lleva el funcionario. Entre los cargos que le imputan se encuentra enriquecimiento ilícito, delincuencia organizada y lavado de dinero.

