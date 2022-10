Estereotipada, errónea, indignante y sin investigación: la cultura mexicana en la televisión británica

‘Great British Bake Off’ dedicó un capítulo al arte culinario en México, pero los estereotipos provocaron grandes reclamos a nivel mundial (Fotos: Twitter/@BritishBakeOff)

Aunque en décadas pasadas la forma unilateral de hacer televisión no tenía ningún tipo de consecuencias ni reclamos, la llegada del internet ha permitido que la comunicación con las grandes televisoras sea directa, aún cuando ellas no lo quieran. El programa británico Great British Bake Off dedicó un episodio de la “semana mexicana”, donde el arte culinario en la especialidad de pasteles, panes y postres era la meta, sin embargo los estereotipos erróneos han generado indignación entre los televidentes y los mexicanos, pues la falta de investigación sobre la cultura quedó al descubierto.

La televisión pública de Reino Unido estrenó el pasado martes 4 de octubre un nuevo capítulo del reality de competencia de repostería, producida por Love Productions , en la que un grupo de panaderos aficionados compiten entre sí en una serie de rondas, tratando de impresionar a dos jueces con sus habilidades para hornear. Sin embargo, el mal uso de sarapes, sombreros y maracas no solo tuvo una fatal recepción en dicho país, sino a nivel mundial, pues la forma en cómo representaron a México ha generado debates sobre el poco cuidado de las televisoras y sus contenidos a la hora de llevar una cultura ajena a sus producciones.

"La semana mexicana" fue la temática (Foto: Twitter)

Los presentadores Matt Lucas y Noel Fielding, por ejemplo, abren uno de los segmentos vestidos con sarapes de Guadalajara, sombreros y maracas en mano. “Siento que no deberíamos hacer chistes mexicanos, porque algunas personas podrían molestarse”, plantea Fielding mientras viste como supuestamente luce un mexicano, a lo que Lucas responde “¿Ni siquiera Juan?”.

Por increíble que pueda parecer, dicho segmento incluso fue usado como parte de la publicidad en redes sociales que el programa utilizó para fomentar su sintonización de dicho episodio, provocando lo esperado: una ola de comentarios negativos y no solo por mexicanos, sino por muchas más personas de otras nacionalidades a las que producciones como esta y en países “primer mundistas” ha hecho históricamente y frente a la negativa, aún lo siguen cometiendo.

Los presentadores Matt Lucas y Noel Fielding hicieron chistes sobre los mexicanos (Foto: Twitter)

De pelar un aguacate como una papa a usar el horno para todo

“Hay muchos momentos ofensivos en el episodio de la ‘semana mexicana’ de Great British Bake Off, pero en el lado menor, pelar un aguacate como una papa”, escribió Malena Carollo, periodista de investigación para medios como Tampa Bay Times o The Markup, después de evidenciar lo absurdo que era el momento, pues todo mexicano e incluso, por lógica, chef profesional sabe perfectamente el mecanismo -tan sencillo- que se debe realizar para tener el producto sin cáscara.

Una participante peló un aguacate como si fuera una papa (Foto: Twitter/@BritishBakeOff)

“Espera, ¿el gran Bake off británico está haciendo una semana mexicana? Los mexicanos no usamos el horno en absoluto, literalmente hacemos bromas sobre usar el horno como almacenamiento para nuestras ollas y sartenes, como si a menos que seas el panadero, no tienes por qué usar esa mierd*”, agregó otro usuario en redes, pues por más cómico que pueda parecer, la mayor parte de las familias en México no usan dicho electrodoméstico con la función para la que fue creado.

(Foto: Twitter/@BritishBakeOff)

La importancia de la interculturalidad en la industria del entretenimiento

Según la UNESCO, la interculturalidad se refiere a “la presencia e interacción equitativa de diversas culturas y a la posibilidad de generar expresiones culturales compartidas, a través del diálogo y del respeto mutuo” -Artículo 4.8 de la Convención sobre la Protección y la Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales-.

El cuidado en todo tipo de producción, sin importar la temática, la empresa y la nacionalidad, es una de las demandas más frecuentes que los consumidores han exigido en los últimos años, pues los errores cometidos en el pasado en proyectos que han tenido alcance internacional han generado, precisamente, que la idea de cómo son ciertas personas, culturas y lugares no correspondan a su realidad.

SEGUIR LEYENDO: