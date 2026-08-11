Qué es la ortotanasia, la drástica decisión del actor Horacio Beamonte ante el cáncer

El actor de La Rosa de Guadalupe de Televisa padece cáncer terminal y tomó la decisión de recurrir a la ortotanasia (Redes Sociales)

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El actor de Televisa Horacio Beamonte, reconocido principalmente por sus apariciones en La Rosa de Guadalupe, ha decidido recurrir a la ortotanasia tras ser diagnosticado con leucemia, con el fin de tener una muestre digna y evitar que prolonguen su vida artificialmente.

Beamonte compartió en sus redes sociales que en una de sus visitas regulares a la Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, donde siguen su tratamiento, aprovechó para firmar los documentos necesarios para sus cuidados específicos.

El actor reveló que firmó la Carta de Voluntad Anticipada y la Orden de No Reanimación, lo que especifica que intervenciones pueden realizarle y cuáles no.

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El actor Horacio Beamonte reveló que perdió la visión de un ojo por la progresión de la leucemia y tumores cerebrales (FB)

¿Qué es la ortotanasia?

La ortotanasia es el proceso natural de la muerte sin intervenciones que la aceleren ni que la prolonguen artificialmente. El término proviene del griego: orthos (correcto) y thanatos (muerte).

En términos médicos y bioéticos, implica permitir que el paciente terminal muera de manera natural, brindándole únicamente cuidados paliativos —control del dolor, acompañamiento, confort— sin aplicar tratamientos extraordinarios o desproporcionados que solo alargarían el sufrimiento sin posibilidad real de recuperación.

La ortotanasia es legal en México

En México, la ortotanasia está reconocida legalmente. La Ley de Voluntad Anticipada, vigente en la Ciudad de México desde 2008 y adoptada por varios estados, permite a los pacientes o sus familiares rechazar tratamientos que solo prolonguen la agonía. Los médicos que respetan esa voluntad no incurren en responsabilidad penal.

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Horacio Beamonte lucha contra la leucemia y el cromosoma Filadelfia en un hospital (Instagram)

¿Cuál es la diferencia entre distanasia, eutanasia y ortotanasia?

La distanasia prolonga la vida del paciente terminal a toda costa, aplicando todos los recursos médicos disponibles aunque no haya posibilidad de recuperación. El resultado es una extensión del sufrimiento, no de la calidad de vida. La eutanasia, en el extremo opuesto, implica una intervención activa para provocar la muerte y así eliminar ese sufrimiento, ya sea administrando una sustancia letal o retirando los tratamientos que mantienen vivo al paciente.

La ortotanasia es el punto medio: no se acelera ni se prolonga artificialmente la muerte. Se permite que el proceso siga su curso natural mientras se brindan cuidados paliativos —control del dolor, acompañamiento, confort— sin tratamientos desproporcionados. En México es la única de las tres que tiene respaldo legal explícito.

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La orden de no reanimación que firmó el actor Horacio Beamonte

La orden de no reanimación (ONR) es una instrucción médica formal que indica que, en caso de paro cardiorrespiratorio, no se deben aplicar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) al paciente. Se documenta en el expediente clínico y es vinculante para el equipo de salud.

El estado de salud de Horacio Beamonte causa alarma tras informar complicaciones graves ligadas a la leucemia y el cerebro (IG)

La ONR está estrechamente ligada a la Ley de Voluntad Anticipada, que permite a los pacientes rechazar tratamientos extraordinarios —entre ellos la RCP— cuando se encuentran en etapa terminal.

Horacio Beamonte acepta su delicada situación médica

En el mensaje que compartió en redes sociales, el actor explicó lo que implica esta decisión en el contexto de su situación de salud, la cual acepta y se reconforta desde sus creencias religiosas: “viviré hasta cuando mi Señor Jesucristo decida pedir mi espíritu. Como hijo de Dios, entiendo y acepto que mi vida está en manos de Dios totalmente, y que solo él decide cuándo, dónde y cómo me la pide para llamarme ante su presencia”.

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El actor cierra su mensaje: “Así, vivo mi día a día con gozo, con paz y con la esperanza de que un día estaré con él eternamente, y mientras tanto, predicaré y enseñaré su evangelio, disfrutaré y cuidaré de mi familia y trabajaré para seguir ganando mi sustento.”